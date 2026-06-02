UBS, 2026 sonu altın tahminini 5.900 dolardan 5.500 dolara indirdi. Banka buna rağmen altının mevcut seviyelerin yaklaşık 1.000 dolar üzerine çıkabileceğini öngörüyor.

Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ederken İsviçreli yatırım bankası UBS'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Banka, güçlü dolar ve yüksek ABD tahvil faizlerinin altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek 2026 yıl sonu ons altın tahminini 5.900 dolardan 5.500 dolara çekti. Ancak UBS analistleri, mevcut seviyelere kıyasla altının yıl sonuna kadar yaklaşık 1.000 dolar daha yükselebileceği görüşünü koruyor.

UBS NEDEN TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ?

UBS'ye göre ABD tahvil faizlerinin yüksek seviyelerde kalması ve doların güçlü seyretmesi altın fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. Bu nedenle banka, daha önce 5.900 dolar olarak açıkladığı 2026 yıl sonu ons altın tahminini 5.500 dolara revize etti.

Ancak bu revizyon, bankanın altına yönelik uzun vadeli olumlu görüşünü değiştirmedi.

'ALTIN 1.000 DOLAR DAHA YÜKSELEBİLİR'

UBS analistleri, jeopolitik riskler, merkez bankalarının altın alımları ve küresel borç yükündeki artışın altın talebini desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Banka, mevcut seviyelerin yaklaşık 1.000 dolar üzerine çıkılabileceğini değerlendirirken, altının güvenli liman özelliğini koruduğuna dikkat çekti.

MERKEZ BANKALARI ALTINI DESTEKLİYOR

UBS raporunda, merkez bankalarının altın alımlarının piyasadaki en önemli destek unsurlarından biri olmaya devam ettiği vurgulandı.

Rapora göre yatırım fonlarının talebinde dönemsel yavaşlamalar görülse de merkez bankalarının alımları, yatırım faaliyetleri ve Asya'daki mücevher talebi sayesinde küresel altın talebinin güçlü kalması bekleniyor.

PETROL VE EMTİA PİYASALARI İÇİN DE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

UBS, İran kaynaklı jeopolitik gerilimlerin emtia piyasaları üzerindeki etkisinin devam edeceğini öngörüyor.

Bankaya göre:

-Brent petrol fiyatlarını destekleyen dinamikler sürüyor.
-Petrol stoklarının düşük seviyelerde bulunması fiyatları yukarı taşıyabilir.
-Enerji dönüşümü ve elektrifikasyon yatırımları bakır ve alüminyum talebini artırmaya devam ediyor.
-Önümüzdeki yıllarda bakır ve alüminyumda arz açığı oluşabileceği değerlendiriliyor.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.690,89 6.691,79 % 1.09 11:29
Ons Altın / TL 207.969,63 208.044,71 % 1.04 11:44
Ons Altın / USD 4.528,62 4.529,18 % 0.98 11:44
Çeyrek Altın 10.705,42 10.941,08 % 1.09 11:29
Yarım Altın 21.343,94 21.882,16 % 1.09 11:29
Ziynet Altın 42.821,70 43.630,48 % 1.09 11:29
Cumhuriyet Altını 43.564,00 44.236,00 % -2.08 17:03
