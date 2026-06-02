Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) yayımladığı Perakende Güven Endeksi (TEPE) verileri, sektördeki zayıf görünümün devam ettiğini ortaya koydu. Mart ayında -4,7 puan olan endeks, nisan ayında -7,1 puana gerilerken yıllık bazda düşüş 14,8 puana ulaştı. Endeksteki gerilemede özellikle önümüzdeki üç aya ilişkin satış beklentilerindeki bozulma etkili oldu.

SATIŞ BEKLENTİLERİ HIZLA GERİLEDİ

Önümüzdeki üç aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri mart ayında 2,5 puan seviyesindeyken nisan ayında -6,2 puana düştü.

Böylece satış beklentileri:

Aylık bazda 8,7 puan

Yıllık bazda 11,2 puan

gerilemiş oldu.

Ankete katılan perakendeciler arasında işlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı yüzde 13,5'ten yüzde 7,1'e düşerken, işlerinde değişiklik beklemeyenlerin oranı yüzde 87,2'ye yükseldi.

İŞLERDE GEÇEN YILA GÖRE SERT DÜŞÜŞ YAŞANDI

Perakendecilerin mevcut iş durumuna ilişkin değerlendirmeleri de olumsuz seyrini sürdürdü.

İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumunu ölçen gösterge nisanda -66,6 puan olarak gerçekleşti. Bu değer:

Mart ayına göre 24,8 puan

Geçen yılın aynı ayına göre 71 puan

kötüleşmeye işaret etti.

Katılımcıların yüzde 78,9'u işlerinde düşüş yaşandığını belirtirken, yalnızca yüzde 10,6'sı artış olduğunu ifade etti.

GÜVEN SADECE TEKSTİL VE HAZIR GİYİMDE ARTTI

Alt sektörler incelendiğinde perakende güveninin geçen yılın aynı dönemine göre arttığı tek alan tekstil, hazır giyim ve ayakkabı sektörü oldu.

Buna karşın marketler, büyük mağazalar ve çeşitli ürün gruplarında faaliyet gösteren işletmeler ortalamanın altında performans sergiledi.

EN ZAYIF BÖLGE KUZEYDOĞU ANADOLU OLDU

Bölgesel verilere göre Ortadoğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Batı Anadolu ve Ege bölgeleri ortalamanın üzerinde performans gösterdi.

Perakende güvenindeki yıllık gerilemenin en belirgin olduğu bölge ise Kuzeydoğu Anadolu olarak kaydedildi.

FİYAT ARTIŞI BEKLENTİSİ YÜKSEK KALMAYA DEVAM EDİYOR

TEPE'nin detaylarına göre önümüzdeki üç ayda:

Sipariş beklentisi: -8,2 puan

İstihdam beklentisi: -0,7 puan seviyesine geriledi.

Buna karşılık satış fiyatlarına ilişkin beklenti 95,7 puana yükseldi. Bu durum, sektörde talep zayıflarken maliyet ve fiyat baskılarının sürdüğüne işaret etti.

TÜRKİYE, AVRUPA'NIN GERİSİNDE KALDI

Avrupa Birliği'nde de perakende güveni nisanda zayıflamaya devam etti. AB-27 Perakende Güven Endeksi -7,6 puan seviyesinde gerçekleşirken yıllık bazda 1,1 puan geriledi.

Türkiye'de ise yıllık düşüşün 14,8 puana ulaşması, perakende güvenindeki bozulmanın AB ve Euro Bölgesi ortalamalarının belirgin şekilde üzerinde olduğunu ortaya koydu.