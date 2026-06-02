Alman yatırım bankası Commerzbank, enerji piyasalarına ilişkin yayımladığı son raporda Brent petrol fiyat beklentilerini yükseltti. Banka, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat riskleri ve enerji arzına yönelik belirsizliklerin devam etmesini gerekçe göstererek petrol tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gitti.

Commerzbank, daha önce varil başına 80 dolar olarak açıkladığı eylül sonu Brent petrol tahminini 90 dolara yükseltirken, yıl sonu fiyat beklentisini de 85 dolar seviyesine çıkardı.

HÜRMÜZ BOĞAZI VARSAYIMI DEĞİŞTİ

Bankanın değerlendirmesinde, Hürmüz Boğazı'nın ağustos ayı başına kadar kapalı kalacağı yönündeki varsayımın fiyat tahminlerindeki güncellemede belirleyici olduğu ifade edildi.

Raporda ayrıca, bölgedeki mayın temizleme çalışmalarının haftalar sürebileceğine dikkat çekilerek İran'a mayın temizliği için yaklaşık 30 günlük süre tanındığı belirtildi.

DOĞALGAZ FİYATLARINDA YÜKSEK SEYİR BEKLENİYOR

Commerzbank, Avrupa doğalgaz piyasasına ilişkin beklentilerini de paylaştı. Banka, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması durumunda bile Avrupa'da doğalgaz fiyatlarının yıl sonuna kadar yaklaşık 50 euro/MWh seviyelerinde kalacağını öngördü.

Banka tarafından hazırlanan temel senaryoda, Avrupa'daki doğalgaz depolama oranının eylül ayı sonunda yaklaşık yüzde 70 seviyesine ulaşacağı tahmin edilirken, bu oranın Avrupa Birliği'nin yüzde 80'lik hedefinin altında kalacağı ifade edildi.

Enerji arzına ilişkin risklerin sürmesi ve depolama hedeflerine ulaşılamaması ihtimali, hem petrol hem de doğalgaz piyasalarında fiyatların yüksek seviyelerde kalabileceğine işaret ediyor.

Kaynak: Ekonomim

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.