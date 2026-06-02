İmaş Makina Sanayi A.Ş. (IMASM), bedelli sermaye artırımı sürecine ilişkin önemli bir adım attı. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yüzde 115 oranındaki bedelli sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulduğu duyuruldu.

SERMAYE 1,99 MİLYAR TL'YE ÇIKARILACAK

Şirketin açıklamasına göre mevcut 925 milyon TL olan çıkarılmış sermayenin, 1 milyar 63 milyon 750 bin TL artırılarak 1 milyar 988 milyon 750 bin TL'ye yükseltilmesi planlanıyor.

Söz konusu sermaye artırımı, şirketin 2 milyar TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde gerçekleştirilecek.

RÜÇHAN HAKKI KULLANIM FİYATI 1 TL OLACAK

Belirtilen sermaye artırımının yüzde 115 oranında bedelli artırımına göre mevcut pay sahipleri, sahip oldukları paylar oranında yeni pay alma hakkını (rüçhan hakkı) kullanabilecek. Rüçhan hakkı kullanım fiyatı ise 1 TL olarak açıklandı.

YATIRIMCI KAÇ LOT ALMA HAKKI ELDE EDECEK?

Yüzde 115 bedelli sermaye artırımı kapsamında yatırımcılar, sahip oldukları her 100 lot için 115 lot yeni pay alma hakkına sahip olacak.

Örnek olarak;

100 lotu bulunan yatırımcı 115 lot yeni pay alma hakkı elde edecek.

1.000 lotu bulunan yatırımcı 1.150 lot yeni pay alma hakkı kullanabilecek.

10.000 lotu bulunan yatırımcı ise 11.500 lot yeni pay alma hakkına sahip olacak.

Rüçhan hakkı kullanım fiyatının 1 TL olması nedeniyle yatırımcılar, kullanacakları her yeni pay için 1 TL ödeme yapacak.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI NEDİR?

Bedelli sermaye artırımı, şirketlerin yeni pay ihraç ederek ortaklarından nakit kaynak toplaması işlemidir. Bu süreçte mevcut yatırımcılara öncelikli olarak yeni pay alma hakkı tanınır.

RÜÇHAN HAKKI NEDİR?

Rüçhan hakkı, mevcut ortakların sermaye artırımı sırasında yeni ihraç edilen payları öncelikli olarak satın alma hakkını ifade eder.

Örneğin yüzde 115 bedelli sermaye artırımında yatırımcılar sahip oldukları her 100 lot için 115 lot yeni pay alma hakkı elde eder.

BEDELLİYE KATILIM SAĞLANMAZSA NE OLUR?

Yatırımcılar bedelli sermaye artırımına katılmak zorunda değildir. Ancak rüçhan hakkını kullanmayan yatırımcıların şirketteki ortaklık oranı sermaye artırımının ardından azalabilir.