Kripto para piyasalarında satış baskısı hız kazandı. Bitcoin, Avrupa piyasalarının açılışında yüzde 2,4'e varan düşüşle 69 bin 660 dolara gerileyerek 8 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Bitcoin'deki düşüşe Ether, Solana ve diğer büyük kripto varlıklardaki kayıplar da eşlik etti. Piyasadaki geri çekilmenin arkasında ise birden fazla neden bulunuyor.

BITCOIN 69 BİN DOLAR SEVİYESİNE GERİLEDİ

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, Avrupa işlemlerinin başlamasıyla birlikte satış baskısının etkisi altında kaldı. Fiyat 69 bin 660 dolara kadar gerileyerek yaklaşık iki ayın en düşük seviyesini test etti.

Piyasa uzmanları, kritik destek seviyelerinin yakından izlendiğini belirtiyor.

Bitcoin TSİ 13.30 itibarıyla 69 bin 500 dolar seviyesinde seyrediyor.

1. JEOPOLİTİK RİSKLER YATIRIMCI İŞTAHINI AZALTIYOR

Orbit Markets Kurucu Ortağı Caroline Mauron, Bitcoin üzerindeki baskının temel nedenlerinden birinin jeopolitik belirsizlikler olduğunu söyledi.

Özellikle Orta Doğu'da devam eden gelişmelerin yatırımcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendirdiği ve riskli varlıklardan çıkışları hızlandırdığı değerlendiriliyor.

2. STRATEGY'NİN BITCOIN SATIŞI PİYASAYI TEDİRGİN ETTİ

Bitcoin'deki düşüşün bir diğer nedeni ise Michael Saylor'un şirketi Strategy'nin gerçekleştirdiği satış oldu.

Şirket, 2022 sonundan bu yana ilk kez Bitcoin satışı yaptığını açıkladı. Yaklaşık 2,5 milyon dolarlık satış, tutar olarak sınırlı olsa da şirketin yıllardır sürdürdüğü "sürekli alım" stratejisinden uzaklaşması nedeniyle yatırımcıların dikkatini çekti.

3. SPOT BITCOIN ETF'LERİNDEN REKOR ÇIKIŞ YAŞANIYOR

ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'leri de piyasa üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Bloomberg verilerine göre spot Bitcoin ETF'lerinde üst üste 11 gün boyunca net para çıkışı gerçekleşti. Bu süreçte yatırımcılar yaklaşık 3,5 milyar dolarlık fon çekti.

ETF'lere yönelik talebin zayıflaması, Bitcoin fiyatı üzerinde aşağı yönlü baskıyı artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

70 BİN DOLAR SEVİYESİ KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

FalconX Asya-Pasifik Türev İşlemler Sorumlusu Sean McNulty, Bitcoin'in 70 bin dolar seviyesinin altındaki hareketlerine dikkat çekti.

McNulty'ye göre günlük veya haftalık kapanışların kalıcı şekilde 70 bin doların altında gerçekleşmesi durumunda bunun yalnızca kısa vadeli bir haber akışından değil, daha geniş çaplı bir piyasa değişiminden kaynaklanabileceği değerlendiriliyor.

ALTCOINLERDE DE SATIŞ BASKISI GÖRÜLDÜ

Bitcoin'deki düşüş kripto para piyasasının geneline yayıldı. Ether, Solana ve diğer büyük dijital varlıklar da değer kaybetti.

Analistler, jeopolitik gelişmeler, ETF hareketleri ve kurumsal yatırımcı davranışlarının önümüzdeki dönemde kripto piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor.