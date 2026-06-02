Google Haberler

Son 3 ayda yabancı takas oranı en fazla ASTOR'da 12,94 puan arttı. En sert düşüş ise 15,84 puanla FROTO'da gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da son 3 aylık dönemde yabancı yatırımcıların tercih ettiği hisseler belli oldu. ForInvest verilerine göre ASTOR, TURSG ve PETKM yabancı payının en fazla arttığı hisseler arasında yer alırken, FROTO, TRALT ve AKBNK ise yabancı yatırımcıların payını en fazla azalttığı hisseler oldu.

YABANCI YATIRIMCI EN ÇOK ASTOR'U ALDI

Son 3 aylık dönemde yabancı takas oranı en fazla artan hisse ASTOR oldu. Hissede yabancı oranı yüzde 52,21'den yüzde 65,15'e yükselirken artış 12,94 puan olarak gerçekleşti.

Aracı kurumların favori hisseleri! Aracı kurumların favori hisseleri!

Yabancı takas oranı en çok yükselen hisseler şöyle:

ASTOR: %52,21 → %65,15 (+12,94 puan)
TURSG: %6,06 → %11,41 (+5,35 puan)
PETKM: %8,53 → %13,43 (+4,90 puan)
EFOR: %12,06 → %16,88 (+4,82 puan)
ENJSA: %26,51 → %31,27 (+4,76 puan)
EUPWR: %8,98 → %13,54 (+4,56 puan)
ALTNY: %3,78 → %8,11 (+4,33 puan)
CWENE: %7,38 → %11,62 (+4,24 puan)
PSGYO: %1,20 → %5,23 (+4,03 puan)
TUPRS: %36,16 → %40,05 (+3,89 puan)

Yabancı payı %52 den %65 e çıktı! Son 3 ayda en çok alınan hisseler, Görsel 1

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

EN SERT SATIŞ FROTO'DA YAŞANDI

Yabancı yatırımcıların payının en fazla gerilediği hisse ise Ford Otosan (FROTO) oldu. Hissede yabancı takas oranı yüzde 41,05'ten yüzde 25,21'e gerileyerek 15,84 puan düştü.

Haziran 2026 temettü takvimi belli oldu: 35 şirket ödeme yapacak Haziran 2026 temettü takvimi belli oldu: 35 şirket ödeme yapacak

Yabancı takas oranı en çok azalan hisseler ise şu şekilde sıralandı:

FROTO: %41,05 → %25,21 (-15,84 puan)
TRALT: %32,43 → %22,09 (-10,34 puan)
AKBNK: %59,73 → %50,06 (-9,67 puan)
GRTHO: %18,58 → %9,19 (-9,39 puan)
BALSU: %13,40 → %4,06 (-9,34 puan)
PASEU: %14,83 → %8,14 (-6,69 puan)
YKBNK: %37,74 → %33,12 (-4,62 puan)
TAVHL: %73,64 → %69,18 (-4,46 puan)
OTKAR: %14,76 → %10,57 (-4,19 puan)
KLRHO: %17,90 → %13,73 (-4,17 puan)

Yabancı payı %52 den %65 e çıktı! Son 3 ayda en çok alınan hisseler, Görsel 2

YABANCI TAKAS ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Yabancı takas oranı, bir şirketin dolaşımdaki paylarının ne kadarının yabancı yatırımcıların elinde bulunduğunu gösteriyor. Orandaki artış yabancı yatırımcı ilgisinin yükseldiğine işaret ederken, düşüş ise yabancı yatırımcıların hissedeki payını azalttığını gösteriyor.

Kârı sermayesinin 10 katı, sektörüne göre ucuz hisseler! Kârı sermayesinin 10 katı, sektörüne göre ucuz hisseler!

Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen bu veri, özellikle büyük fonların ve yabancı kurumsal yatırımcıların hisse tercihlerine ilişkin önemli ipuçları sunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hesaplara 110 bin TL yattı: Çalışanlar bayram ettiHesaplara 110 bin TL yattı: Çalışanlar bayram etti
Bitcoin neden düşüyor? 3 kritik sebep var!Bitcoin neden düşüyor? 3 kritik sebep var!

Google Haberler