Borsa İstanbul'da son 3 aylık dönemde yabancı yatırımcıların tercih ettiği hisseler belli oldu. ForInvest verilerine göre ASTOR, TURSG ve PETKM yabancı payının en fazla arttığı hisseler arasında yer alırken, FROTO, TRALT ve AKBNK ise yabancı yatırımcıların payını en fazla azalttığı hisseler oldu.

YABANCI YATIRIMCI EN ÇOK ASTOR'U ALDI

Son 3 aylık dönemde yabancı takas oranı en fazla artan hisse ASTOR oldu. Hissede yabancı oranı yüzde 52,21'den yüzde 65,15'e yükselirken artış 12,94 puan olarak gerçekleşti.

Yabancı takas oranı en çok yükselen hisseler şöyle:

ASTOR: %52,21 → %65,15 (+12,94 puan)

TURSG: %6,06 → %11,41 (+5,35 puan)

PETKM: %8,53 → %13,43 (+4,90 puan)

EFOR: %12,06 → %16,88 (+4,82 puan)

ENJSA: %26,51 → %31,27 (+4,76 puan)

EUPWR: %8,98 → %13,54 (+4,56 puan)

ALTNY: %3,78 → %8,11 (+4,33 puan)

CWENE: %7,38 → %11,62 (+4,24 puan)

PSGYO: %1,20 → %5,23 (+4,03 puan)

TUPRS: %36,16 → %40,05 (+3,89 puan)

EN SERT SATIŞ FROTO'DA YAŞANDI

Yabancı yatırımcıların payının en fazla gerilediği hisse ise Ford Otosan (FROTO) oldu. Hissede yabancı takas oranı yüzde 41,05'ten yüzde 25,21'e gerileyerek 15,84 puan düştü.

Yabancı takas oranı en çok azalan hisseler ise şu şekilde sıralandı:

FROTO: %41,05 → %25,21 (-15,84 puan)

TRALT: %32,43 → %22,09 (-10,34 puan)

AKBNK: %59,73 → %50,06 (-9,67 puan)

GRTHO: %18,58 → %9,19 (-9,39 puan)

BALSU: %13,40 → %4,06 (-9,34 puan)

PASEU: %14,83 → %8,14 (-6,69 puan)

YKBNK: %37,74 → %33,12 (-4,62 puan)

TAVHL: %73,64 → %69,18 (-4,46 puan)

OTKAR: %14,76 → %10,57 (-4,19 puan)

KLRHO: %17,90 → %13,73 (-4,17 puan)

YABANCI TAKAS ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Yabancı takas oranı, bir şirketin dolaşımdaki paylarının ne kadarının yabancı yatırımcıların elinde bulunduğunu gösteriyor. Orandaki artış yabancı yatırımcı ilgisinin yükseldiğine işaret ederken, düşüş ise yabancı yatırımcıların hissedeki payını azalttığını gösteriyor.

Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen bu veri, özellikle büyük fonların ve yabancı kurumsal yatırımcıların hisse tercihlerine ilişkin önemli ipuçları sunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.