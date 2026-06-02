Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL), 2026 yılı kâr payı dağıtımı kapsamında yatırımcılarına nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek. Şirketin genel kurulunda onaylanan kâr payı dağıtımına ilişkin hak kullanım tarihi 3 Haziran 2026 olarak belirlenmişti.

Buna göre Ereğli Demir ve Çelik, 3 Haziran Çarşamba günü hisse başına brüt 0,55 TL, net 0,4675 TL nakit temettü ödemesi yapacak. Temettü dağıtım oranı brütte yüzde 55, net olarak ise yüzde 46,75 seviyesinde gerçekleşecek.

Temettü almaya hak kazanmak isteyen yatırımcıların, 2 Haziran 2026 tarihli seans kapanışı itibarıyla EREGL hisselerine sahip olmaları gerekiyor.

Hak kullanım tarihinin ardından temettü ödemeleri T+2 takas süresi kapsamında yatırımcı hesaplarına aktarılacak. Nakit temettü tutarları 5 Haziran 2026 Cuma günü kullanılabilir bakiye olarak hesaplara geçecek.

Şirketin yatırımcılarına dağıtacağı temettü kapsamında;

Hak kullanım tarihi: 3 Haziran 2026

Brüt temettü: 0,55 TL

Net temettü: 0,4675 TL

Ödeme tarihi: 5 Haziran 2026

