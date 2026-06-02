Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt indirimi hayata geçti. Motorin fiyatlarında litre başına 1,77 TL, benzin fiyatlarında 1,40 TL ve LPG fiyatlarında 1,90 TL'ye varan düşüş yaşandı. Sektörde motorin için 7 TL'yi aşan indirim beklentisi konuşulsa da eşel mobil uygulaması nedeniyle indirimin tamamı pompa fiyatlarına yansımadı. İndirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt tabelaları yeniden değişti.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR DÜŞTÜ?

1 Haziran'da İstanbul Avrupa Yakası'nda 67,03 TL olan motorinin litre fiyatı 65,27 TL'ye geriledi. Böylece litre başına yaklaşık 1,76 TL'lik indirim gerçekleşti.

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin 66,90 TL'den 65,13 TL'ye, Ankara'da 68,16 TL'den 66,39 TL'ye, İzmir'de ise 68,43 TL'den 66,66 TL'ye düştü.

Piyasada bir süredir motorin grubunda 7 TL'yi aşan indirim beklentisi konuşuluyordu. Ancak eşel mobil mekanizmasının etkisi nedeniyle söz konusu indirimin tamamının pompa fiyatlarına yansımadığı değerlendiriliyor.

LPG FİYATLARINDA SÜRPRİZ İNDİRİM

LPG fiyatlarında da önemli bir indirim gerçekleşti. İstanbul Avrupa Yakası'nda otogazın litre fiyatı 33,89 TL'den 31,99 TL'ye geriledi. Böylece LPG'de litre başına 1,90 TL indirim uygulanmış oldu.

İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG 33,29 TL'den 31,39 TL'ye, Ankara'da 33,87 TL'den 31,97 TL'ye ve İzmir'de 33,69 TL'den 31,79 TL'ye düştü.

BENZİN FİYATLARINDA DA İNDİRİM GELDİ

Benzin fiyatlarında da düşüş yaşandı.

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 64,32 TL'den 62,92 TL'ye geriledi. Böylece litre başına yaklaşık 1,40 TL'lik indirim gerçekleşmiş oldu.

Ankara'da benzin 65,29 TL'den 63,89 TL'ye, İzmir'de ise 65,57 TL'den 64,17 TL'ye düştü.

2 HAZİRAN BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,92 TL

Motorin: 65,27 TL

LPG: 31,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,78 TL

Motorin: 65,13 TL

LPG: 31,39 TL

Ankara

Benzin: 63,89 TL

Motorin: 66,39 TL

LPG: 31,97 TL

İzmir

Benzin: 64,17 TL

Motorin: 66,66 TL

LPG: 31,79 TL

BEKLENEN 7 TL'LİK İNDİRİM NEDEN UYGULANMADI?

Sektör kaynaklarında motorin için litre başına 7 TL'yi aşan indirim beklentisi bulunuyordu. Ancak eşel mobil uygulaması ve vergi düzenlemeleri nedeniyle indirimin önemli bir kısmının pompa fiyatlarına yansımadığı belirtiliyor. Bu nedenle araç sahipleri tabelalarda beklenenden daha sınırlı bir düşüş gördü.