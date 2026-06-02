Google Haberler

Akaryakıtta beklenen indirim tabelaya yansıdı. Motorinde 1,77 TL, benzinde 1,40 TL ve LPG'de 1,90 TL'ye varan düşüş gerçekleşti. 2 Haziran güncel fiyatlar!

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt indirimi hayata geçti. Motorin fiyatlarında litre başına 1,77 TL, benzin fiyatlarında 1,40 TL ve LPG fiyatlarında 1,90 TL'ye varan düşüş yaşandı. Sektörde motorin için 7 TL'yi aşan indirim beklentisi konuşulsa da eşel mobil uygulaması nedeniyle indirimin tamamı pompa fiyatlarına yansımadı. İndirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt tabelaları yeniden değişti.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR DÜŞTÜ?

1 Haziran'da İstanbul Avrupa Yakası'nda 67,03 TL olan motorinin litre fiyatı 65,27 TL'ye geriledi. Böylece litre başına yaklaşık 1,76 TL'lik indirim gerçekleşti.

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin 66,90 TL'den 65,13 TL'ye, Ankara'da 68,16 TL'den 66,39 TL'ye, İzmir'de ise 68,43 TL'den 66,66 TL'ye düştü.

Piyasada bir süredir motorin grubunda 7 TL'yi aşan indirim beklentisi konuşuluyordu. Ancak eşel mobil mekanizmasının etkisi nedeniyle söz konusu indirimin tamamının pompa fiyatlarına yansımadığı değerlendiriliyor.

Altın fiyatları durgun seyrediyor! 2 Haziran güncel rakamlar Altın fiyatları durgun seyrediyor! 2 Haziran güncel rakamlar

LPG FİYATLARINDA SÜRPRİZ İNDİRİM

LPG fiyatlarında da önemli bir indirim gerçekleşti. İstanbul Avrupa Yakası'nda otogazın litre fiyatı 33,89 TL'den 31,99 TL'ye geriledi. Böylece LPG'de litre başına 1,90 TL indirim uygulanmış oldu.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG 33,29 TL'den 31,39 TL'ye, Ankara'da 33,87 TL'den 31,97 TL'ye ve İzmir'de 33,69 TL'den 31,79 TL'ye düştü.

Akaryakıtta üçlü indirim! Benzin, motorin ve LPG de yeni fiyatlar, Görsel 1

BENZİN FİYATLARINDA DA İNDİRİM GELDİ

Benzin fiyatlarında da düşüş yaşandı.

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 64,32 TL'den 62,92 TL'ye geriledi. Böylece litre başına yaklaşık 1,40 TL'lik indirim gerçekleşmiş oldu.

Ankara'da benzin 65,29 TL'den 63,89 TL'ye, İzmir'de ise 65,57 TL'den 64,17 TL'ye düştü.

Akaryakıtta üçlü indirim! Benzin, motorin ve LPG de yeni fiyatlar, Görsel 2

2 HAZİRAN BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 62,92 TL
Motorin: 65,27 TL
LPG: 31,99 TL

Akaryakıtta üçlü indirim! Benzin, motorin ve LPG de yeni fiyatlar, Görsel 3

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62,78 TL
Motorin: 65,13 TL
LPG: 31,39 TL

Günün ilk saatlerinde dolar ve euro fiyatları! (2 Haziran) Günün ilk saatlerinde dolar ve euro fiyatları! (2 Haziran)

Ankara
Benzin: 63,89 TL
Motorin: 66,39 TL
LPG: 31,97 TL

Akaryakıtta üçlü indirim! Benzin, motorin ve LPG de yeni fiyatlar, Görsel 4

İzmir
Benzin: 64,17 TL
Motorin: 66,66 TL
LPG: 31,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 65.26
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.95
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 41.12
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 52.28
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 43.35
Gazyağı 66.14
Tüm Akaryakıt Fiyatları

BEKLENEN 7 TL'LİK İNDİRİM NEDEN UYGULANMADI?

Sektör kaynaklarında motorin için litre başına 7 TL'yi aşan indirim beklentisi bulunuyordu. Ancak eşel mobil uygulaması ve vergi düzenlemeleri nedeniyle indirimin önemli bir kısmının pompa fiyatlarına yansımadığı belirtiliyor. Bu nedenle araç sahipleri tabelalarda beklenenden daha sınırlı bir düşüş gördü.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Piyasanın nabzı: Borsa İstanbul ve küresel piyasalarda gün başlarken (2 Haziran)Piyasanın nabzı: Borsa İstanbul ve küresel piyasalarda gün başlarken (2 Haziran)
Alphabet'ten 80 milyar dolarlık yapay zeka hamlesi!Alphabet'ten 80 milyar dolarlık yapay zeka hamlesi!

Google Haberler