Google'ın çatı şirketi Alphabet, yapay zekâ alanındaki yatırımlarını büyütmek amacıyla yeni bir finansman planını devreye alıyor. Şirket, toplam 80 milyar dolarlık kaynağın hisse satışları ve özel yerleştirme yöntemleriyle sağlanacağını açıkladı. Elde edilecek fonun ağırlıklı olarak veri merkezi kapasitesi ve yüksek performanslı bilgi işlem altyapısına aktarılması planlanıyor.

KAYNAK ÜÇ FARKLI KANALDAN SAĞLANACAK

Şirketin duyurusuna göre finansman planının ilk aşamasında 30 milyar dolarlık kaynak halka açık hisse satışları yoluyla elde edilecek. Bunun yanı sıra 2026'nın üçüncü çeyreğinden itibaren kademeli şekilde gerçekleştirilecek işlemlerle 40 milyar dolar daha toplanması hedefleniyor.

Kalan 10 milyar dolarlık bölümün ise özel yerleştirme yöntemiyle yatırımcılardan sağlanacağı belirtildi.

BERKSHIRE HATHAWAY'DEN DESTEK GELDİ

Finansman planının dikkat çeken bölümlerinden biri de Berkshire Hathaway ile yapılan anlaşma oldu. Alphabet, özel yerleştirme kapsamında gerçekleştirilecek 10 milyar dolarlık hisse satışı için Berkshire Hathaway ile uzlaşıya vardığını açıkladı.

Piyasa uzmanları, bu anlaşmanın şirketin uzun vadeli büyüme stratejilerine yönelik yatırımcı güvenini yansıttığını değerlendiriyor.

HEDEF VERİ MERKEZLERİ VE İŞLEM GÜCÜ

Şirket, elde edeceği kaynağın önemli kısmını yapay zeka projelerinde kullanmayı planlıyor. Bu kapsamda küresel veri merkezi ağının genişletilmesi, işlem kapasitesinin artırılması ve gelişmiş yapay zeka modellerinin ihtiyaç duyduğu yüksek performanslı sistemlerin kurulması hedefleniyor.

Son yıllarda yapay zeka teknolojilerine yönelik talebin hızla artması, teknoloji devleri arasında altyapı yatırımlarına yönelik rekabeti de yoğunlaştırmış durumda.

NEDEN ÖNEMLİ?

Yapay zeka yarışında öne geçmek isteyen teknoloji şirketleri milyarlarca dolarlık yatırım açıklamaya devam ediyor. Alphabet'in duyurduğu 80 milyar dolarlık plan, sektörde veri merkezi ve işlem gücü yatırımlarının önümüzdeki dönemde daha da hızlanabileceğine işaret ediyor.