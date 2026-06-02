Akaryakıtta indirim sevinci kısa sürdü. Motorine  3,93 TL, benzine 1,88 TL zam bekleniyor. Ancak eşel mobil kapsamında motorinde 98 kuruş, benzinde 47 kuruş artış öngörülüyor.

Motorin ve benzinde uygulanan indirimin ardından akaryakıt fiyatları için yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre motorinde 3,93 TL, benzinde ise 1,88 TL'lik zam oluştu. Ancak eşel mobil sistemi nedeniyle söz konusu artışların tamamının pompa fiyatlarına yansımayacağı, motorinde 98 kuruş, benzinde ise 47 kuruşluk fiyat artışının gündemde olduğu belirtildi.

GECE YARISI İNDİRİM GELMİŞTİ

Akaryakıt fiyatlarında kısa süre önce motorinde 1,77 TL, benzinde 1,40 TL ve LPG'de 1,90 TL indirim uygulanmıştı. Sektör kaynaklarının gündeme getirdiği 98 kuruşluk motorin ve 47 kuruşluk benzin zammının hayata geçmesi halinde ise söz konusu indirimlerin bir bölümü geri alınmış olacak.

ZAM SONRASI FİYATLAR NE OLABİLİR?

Beklenen artışın gerçekleşmesi halinde İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı yaklaşık 63,39 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 66,25 TL seviyesine yükselecek. Nihai fiyatlar dağıtım şirketleri ve bölgesel farklılıklara göre değişiklik gösterebilecek.

2 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 62,92 TL
Motorin: 65,27 TL
LPG: 31,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62,78 TL
Motorin: 65,13 TL
LPG: 31,39 TL

Ankara
Benzin: 63,89 TL
Motorin: 66,39 TL
LPG: 31,97 TL

İzmir
Benzin: 64,17 TL
Motorin: 66,66 TL
LPG: 31,79 TL

