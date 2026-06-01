Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 5 Haziran'da açıklayacağı mayıs ayı enflasyon verileri öncesinde piyasa beklentileri netleşti. AA Finans tarafından gerçekleştirilen enflasyon beklenti anketine katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,65 artacağını tahmin etti.

17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, aylık enflasyon beklentileri yüzde 1,20 ile yüzde 2,35 arasında değişirken, ortalama beklenti yüzde 1,65 olarak hesaplandı.

YILLIK ENFLASYONDA SINIRLI YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Ekonomistlerin ortalama tahminine göre nisanda yüzde 32,37 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun mayıs ayında yüzde 32,53 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Piyasalar, açıklanacak verinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası görünümü açısından da önemli sinyaller vereceğini değerlendiriyor.

YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 29,40

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,40 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi nisan ayında aylık bazda yüzde 4,18 artış göstermişti. Mayıs ayı verisiyle birlikte enflasyondaki seyir ve yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler daha net ortaya çıkacak.