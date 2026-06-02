Altın fiyatları yeni güne yatay görünümle başladı. Gram altın 6.655 TL seviyesinde işlem görürken çeyrek altın 10.881 TL'den satılıyor.
Altın fiyatlarında düşüşlerin altından sakin seyrediyor. Küresel piyasalarda ons altının 4.506 dolar seviyelerinde işlem görmesiyle iç piyasada da fiyat hareketleri sınırlı kaldı. Gram altın 6.655 TL seviyesinde bulunurken yatırımcılar gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, Ata ve gremse altın fiyatlarını yakından takip ediyor.
2 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI!
Gram altın fiyatı
Gram altın alış fiyatı 6.654,39 TL, satış fiyatı ise 6.655,25 TL seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın fiyatı
Çeyrek altın alışta 10.647,02 TL, satışta 10.881,33 TL seviyesinden işlem görüyor.
Yarım altın fiyatı
Yarım altın alış fiyatı 21.227,50 TL, satış fiyatı ise 21.762,65 TL olarak kaydedildi.
Tam altın fiyatı
Tam altın alışta 42.047,60 TL, satışta ise 42.884,72 TL seviyesinde bulunuyor.
Cumhuriyet altını fiyatı
Cumhuriyet altını alış fiyatı 43.564,00 TL, satış fiyatı ise 44.236,00 TL seviyesinde işlem görüyor.
Ata altın fiyatı
Ata altın alışta 44.303,00 TL, satışta 44.707,00 TL seviyesinde bulunuyor.
Gremse altın fiyatı
Gremse altın alış fiyatı 107.683,00 TL, satış fiyatı ise 109.043,00 TL olarak işlem görüyor.
Ons altın kaç dolar?
Ons altın alışta 4.505,81 dolar, satışta ise 4.506,39 dolar seviyesinde işlem görüyor.