Altın fiyatlarında düşüşlerin altından sakin seyrediyor. Küresel piyasalarda ons altının 4.506 dolar seviyelerinde işlem görmesiyle iç piyasada da fiyat hareketleri sınırlı kaldı. Gram altın 6.655 TL seviyesinde bulunurken yatırımcılar gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, Ata ve gremse altın fiyatlarını yakından takip ediyor.

2 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI!

Gram altın fiyatı

Gram altın alış fiyatı 6.654,39 TL, satış fiyatı ise 6.655,25 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın alışta 10.647,02 TL, satışta 10.881,33 TL seviyesinden işlem görüyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın alış fiyatı 21.227,50 TL, satış fiyatı ise 21.762,65 TL olarak kaydedildi.

Tam altın fiyatı

Tam altın alışta 42.047,60 TL, satışta ise 42.884,72 TL seviyesinde bulunuyor.

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını alış fiyatı 43.564,00 TL, satış fiyatı ise 44.236,00 TL seviyesinde işlem görüyor.

Ata altın fiyatı

Ata altın alışta 44.303,00 TL, satışta 44.707,00 TL seviyesinde bulunuyor.

Gremse altın fiyatı

Gremse altın alış fiyatı 107.683,00 TL, satış fiyatı ise 109.043,00 TL olarak işlem görüyor.

Ons altın kaç dolar?

Ons altın alışta 4.505,81 dolar, satışta ise 4.506,39 dolar seviyesinde işlem görüyor.