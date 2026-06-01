Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Ons altın gerilerken gram altın 6.670 TL seviyesinde işlem görüyor. İşte güncel fiyatlar.

Altın piyasasında yeni haftanın ilk işlem gününde satış baskısı etkili oldu. Güçlenen dolar endeksi, yükselen petrol fiyatları ve ABD-İran hattındaki gelişmeler yatırımcıların odağında yer alırken, altın fiyatları geriledi.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,4 düşüşle 4.518 dolar seviyesine inerken, ABD vadeli altın kontratları yüzde 1 kayıpla 4.548 dolar seviyesinde işlem gördü. Doların değer kazanması, altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getirerek talebi baskıladı.

PETROL FİYATLARI VE JEOPOLİTİK RİSKLER ETKİLİ OLDU

Piyasalarda gözler ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesin uzatılmasına yönelik anlaşma konusunda vereceği karara çevrildi. Öte yandan İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin yeniden yükselmesi ve petrol fiyatlarının yüzde 2'nin üzerinde artması, enflasyon ve faiz beklentilerini yeniden gündeme taşıdı.

Analistler, yüksek faiz beklentilerinin faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.

FED'DEN ENFLASYON UYARISI

ABD Merkez Bankası (Fed) Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, Ortadoğu'daki gelişmelerin enflasyon üzerinde kalıcı baskı yaratabileceğini ve daha sıkı para politikasını gerekli kılabileceğini söyledi.

Buna karşın uzmanlar, merkez bankalarının güçlü altın alımlarının sürmesi halinde ons altının 2026 yılı sonuna kadar 5.500 dolar seviyesine yükselebileceğini değerlendiriyor.

1 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Gram Altın
Alış: 6.669,50 TL
Satış: 6.670,33 TL

Ons Altın
Alış: 4.517,43 Dolar
Satış: 4.517,99 Dolar

Çeyrek Altın
Alış: 10.671,20 TL
Satış: 10.905,99 TL

Yarım Altın
Alış: 21.275,71 TL
Satış: 21.811,97 TL

Ata Altın
Alış: 44.502,00 TL
Satış: 45.315,00 TL

Cumhuriyet Altını
Alış: 44.504,00 TL
Satış: 45.176,00 TL

Tam Altın
Alış: 42.903,45 TL
Satış: 43.757,00 TL

Gremse Altın
Alış: 108.085,00 TL
Satış: 110.526,00 TL

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.656,18 6.657,02 % -0.46 10:08
Ons Altın / TL 206.789,28 206.830,32 % -0.59 10:23
Ons Altın / USD 4.503,81 4.504,38 % -0.77 10:23
Çeyrek Altın 10.649,89 10.884,23 % -0.46 10:08
Yarım Altın 21.233,21 21.768,46 % -0.46 10:08
Ziynet Altın 42.599,55 43.403,78 % -0.46 10:08
Cumhuriyet Altını 44.504,00 45.176,00 % -0.56 12:18
DİĞER DEĞERLİ METALLER YÜKSELDİ

Altındaki düşüşe rağmen diğer değerli metallerde yükseliş görüldü. Spot gümüş yüzde 0,4 artışla 75,58 dolara, platin yüzde 1,1 yükselişle 1.937 dolar seviyesine, paladyum ise yüzde 1,2 değer kazanarak 1.370 dolar seviyesine çıkt

