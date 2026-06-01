Dolar ve euro kurunda yeni haftanın ilk işlem günü hareketliliği sürüyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası adımları yatırımcıların odağında yer alırken, döviz kurlarındaki son durum da yakından takip ediliyor.

DOLAR VE EURO ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Saat 07:27 dolar ve euro fiyatları şu şekilde;

Dolar alış: 45,89 TL

Dolar satış: 45,91 TL

Euro alış: 53,45 TL

Euro satış: 53,57 TL

DÖVİZ FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Döviz piyasalarında yatırımcılar başta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası olmak üzere küresel ekonomik verileri yakından izlerken, dolar endeksi ve euro/dolar paritesindeki hareketler de kur fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.