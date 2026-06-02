Dolar/TL 45,93 seviyesinde işlem görürken Euro/TL 53,45 seviyesinde seyrediyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar güncel alış-satış fiyatlarını araştırıyor.

Küresel piyasalarda faiz beklentileri, merkez bankalarının para politikaları ve jeopolitik gelişmeler döviz kurlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dolar/TL ve Euro/TL'deki hareketler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

DOLAR BUGÜN KAÇ TL?

Dolar/TL saat 07.34 itibarıyla 45,93 seviyelerinde hareket ediyor. Serbest piyasada doların alış fiyatı yaklaşık 45,92 TL, satış fiyatı ise 45,93 TL seviyesinde bulunuyor.

EURO BUGÜN KAÇ TL?

Euro/TL ise aynı saat itibarıyla 53,45 TL seviyelerinde sürüyor. Euro'nun alış fiyatı yaklaşık 53,44 TL, satış fiyatı ise 53,52 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 45,93 45,93 % 0.07 09:01
Euro 53,49 53,51 % 0.13 09:01
İngiliz Sterlini 61,88 61,92 % 0.13 09:01
Avustralya Doları 32,90 32,91 % 0.11 09:01
İsviçre Frangı 58,40 58,43 % 0.12 09:01
Rus Rublesi 0,64 0,64 % -0.25 09:00
Çin Yuanı 6,79 6,80 % 0.14 09:01
İsveç Kronu 4,94 4,94 % 0.21 09:01
