Miras yoluyla kalan ev, arsa ve tarım arazilerinin satışına ilişkin yeni düzenlemeler yolda. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen 12. Yargı Paketi kapsamında, ortaklığın giderilmesi davalarında uygulanan satış sisteminde önemli değişiklikler yapılması planlanıyor.

Taslağa göre, bütün paydaşların mirasçı olduğu taşınmazlarda ilk satış ihalesi yalnızca mirasçılar arasında gerçekleştirilecek. İlk aşamada satışın gerçekleşmemesi durumunda ise taşınmaz genel katılıma açık ihaleyle satışa çıkarılabilecek.

AMAÇ AİLE MÜLKİYETİNİ KORUMAK

Yeni düzenleme ile özellikle aile konutları, arsalar ve tarım arazilerinin üçüncü kişilere doğrudan geçmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Mevcut uygulamada mirasçılar arasında anlaşma sağlanamadığında sulh hukuk mahkemeleri tarafından ortaklığın giderilmesi kararı verilebiliyor ve taşınmazlar elektronik ortamda açık artırmayla satışa çıkarılıyordu. Bu ihalelere üçüncü kişiler de katılabildiği için aileye ait taşınmazların dışarıdan yatırımcıların eline geçmesi zaman zaman tartışmalara neden oluyordu.

İHALEYİ SUİSTİMAL EDENLERE CEZA GELİYOR

Taslak düzenleme, icra ve satış ihalelerine yönelik yeni yaptırımları da içeriyor.

Mevcut sistemde ihaleyi kazandığı halde satış bedelini yatırmayan kişilerin yalnızca yatırdıkları teminat gelir kaydediliyor. Yeni düzenleme kapsamında ise teminatın yanmasına ek olarak teklif bedelinin yüzde 5'i oranında idari para cezası uygulanacak.

Bu adımla, fiyat yükseltmek, ihaleyi sonuçsuz bırakmak veya süreci uzatmak amacıyla verilen tekliflerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

PAY SAHİPLERİNE DE TEMİNAT ŞARTI

Taslakta yer alan bir diğer düzenlemeye göre, ortaklığın giderilmesi kapsamında yapılan satışlarda pay sahipleri de ihaleye katılırken teminat yatırmak zorunda olacak.

Böylece satış süreçlerinin daha hızlı sonuçlanması ve işlemlerin uzamasına neden olan uygulamaların azaltılması hedefleniyor.

Gayrimenkul hukuku alanındaki uzmanlar, ilk ihalenin yalnızca mirasçılar arasında yapılmasının aile mülkiyetinin korunmasına katkı sağlayacağını belirtirken, yeni yaptırımların da satış süreçlerini daha etkin hale getirebileceğini ifade ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi