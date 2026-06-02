Colendi Menkul Değerler Araştırma Analisti İbrahim Şişman, altın fiyatlarında son dönemde jeopolitik risklerin etkili olduğunu ancak yüksek faiz ortamının yükselişi sınırlayabileceğini belirtti.

Colendi Menkul Değerler Araştırma Analisti İbrahim Şişman, küresel piyasalarda yatırımcıların odağının yeniden enflasyon ve faiz politikalarına kaydığını söyledi. Jeopolitik risklerin yakından takip edilmeye devam ettiğini belirten Şişman, özellikle ABD ekonomisinde istihdam tarafında henüz belirgin bir bozulma görülmemesinin piyasalara destek verdiğini ifade etti.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artırdığına dikkat çeken Şişman, bu durumun merkez bankalarının faiz indirimlerini geciktirebileceğini belirtti.

FAİZLER ALTIN ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURABİLİR

Enflasyondaki yukarı yönlü risklerin sürmesi halinde faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceğini vurgulayan Şişman, bazı piyasa aktörlerinin yeniden faiz artırımı ihtimalini dahi gündeme getirmeye başladığını söyledi.

Altında yükseliş için kritik engel: Uzmanlar uyardı, Görsel 1

Son iki yılda altın fiyatlarında görülen güçlü yükselişin büyük ölçüde faiz indirimi beklentileriyle desteklendiğini ifade eden Şişman, mevcut süreçte ise farklı bir görünümün öne çıktığını belirtti.

Küresel ekonomilerde büyümenin yavaşladığını ve faizlerde düşüş yerine yüksek seviyelerin konuşulduğunu kaydeden Şişman, altın fiyatlarının yeni bir denge arayışı içinde olduğunu dile getirdi.

JEOPOLİTİK RİSKLER DESTEKLİYOR

Jeopolitik gerilimlerin yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdiğini belirten Şişman, buna karşın yüksek faiz ortamının getirisi olmayan varlıklar üzerinde baskı yarattığını söyledi.

Altında yükseliş için kritik engel: Uzmanlar uyardı, Görsel 2

Şişman, altın yatırımcılarının yalnızca jeopolitik gelişmeleri değil, aynı zamanda faiz ve enflasyon dinamiklerini de yakından takip etmesi gerektiğini vurgulayarak, kısa vadede daha temkinli bir görünümün öne çıktığını ifade etti.

Kaynak: Haber7

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

