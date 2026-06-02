İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı çalışanlarını kapsayan maaş promosyonu süreci tamamlandı. Yapılan anlaşma kapsamında havalimanında görev yapan personele kişi başı 110 bin TL promosyon ödemesi gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre maaş promosyon anlaşması Yapı Kredi Bankası ile imzalanırken, ödemelerin gün içerisinde çalışanların hesaplarına aktarıldığı bildirildi.

ÇALIŞANLAR MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Sabiha Gökçen Havalimanı bünyesinde görev yapan çalışanların hesaplarına yatırılan 110 bin TL'lik promosyon ödemesi, personel tarafından memnuniyetle karşılandı.

Son dönemde kamu ve özel sektörde yapılan maaş promosyon anlaşmaları dikkat çekerken, Sabiha Gökçen Havalimanı çalışanlarına yapılan 110 bin TL'lik ödeme, tutarıyla öne çıkan anlaşmalar arasında yer aldı.

Maaş promosyonu uygulamaları, bankalar ile kurumlar arasında yapılan anlaşmalar doğrultusunda çalışanlara toplu ödeme şeklinde gerçekleştiriliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda imzalanan son anlaşma da yüksek promosyon tutarıyla dikkat çekti.

