Ünlü & Co, yayımladığı analiz raporunda Doğuş Otomotiv için belirlediği hedef fiyatı aşağı yönlü revize ettiğini duyurdu.

HEDEF FİYAT 227 TL’YE GERİLEDİ, "TUT" TAVSİYESİ KORUNDU

Aracı kurum, otomotiv pazarındaki olası dengelenme ve maliyet unsurlarını dikkate alarak daha önce 257,00 TL olarak belirlediği DOAS hedef fiyatını 227,00 TL’ye düşürdü. Hedef fiyattaki bu aşağı yönlü revizyona rağmen kurum, hisse senedi için mevcut "Tut" tavsiyesini değiştirmeyerek sürdürdü.

YÜZDE 22,90 PRİM POTANSİYELİ BULUNUYOR

Doğuş Otomotiv hisseleri, raporun açıklandığı anlarda borsa genelinde 184,70 TL güncel fiyat seviyesinden işlem görüyor. Ünlü & Co'nun revize ettiği yeni hedef fiyat olan 227,00 TL dikkate alındığında, DOAS hisselerinin cari fiyatına göre hâlâ %22,90 oranında bir prim potansiyeli barındırdığı görülüyor.

Analistler, hedef fiyattaki düşüşe rağmen mevcut iskontonun ve şirketin güçlü temettü ödeme geleneğinin hisse üzerinde koruyucu bir tampon oluşturabileceğini belirtiyor.

