Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SMRTG), yeni iş ilişkisine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklama yaptı. Şirket, Türkiye genelindeki bayileri ve satış noktalarıyla yürütülen görüşmeler sonucunda güneş paneli satışına yönelik toplam 10.039.877,87 ABD doları tutarında çerçeve sözleşme imzaladığını duyurdu.

10 MİLYON DOLARI AŞAN SÖZLEŞME

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre sözleşmelerin toplam büyüklüğü KDV hariç 10.039.877,87 ABD doları olarak gerçekleşti.

Anlaşmalar, 2026 yılı faaliyet dönemi boyunca gerçekleştirilecek güneş paneli satışlarını kapsıyor.

TESLİMATLAR YIL SONUNA KADAR SÜRECEK

KAP açıklamasında söz konusu güneş panellerinin teslimatlarının kısımlar halinde yapılacağı belirtildi.

Teslimat sürecinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

BAYİ AĞI ÜZERİNDEN SATIŞLAR DEVAM EDİYOR

Şirketin Türkiye genelindeki bayi ve satış noktalarıyla yaptığı anlaşmaların, güneş enerjisi sektöründeki faaliyetlerini desteklemesi bekleniyor.

Smart Güneş, son dönemde yurt içi ve yurt dışı pazarlarda imzaladığı sözleşmelerle iş hacmini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

BU ANLAŞMA NE ANLAMA GELİYOR?

Çerçeve sözleşmeler, belirlenen dönem boyunca gerçekleştirilecek satışların genel koşullarını düzenleyen anlaşmalar olarak öne çıkıyor. Smart Güneş'in açıkladığı 10 milyon doları aşan sözleşme tutarı, şirketin 2026 yılı içerisindeki panel satışlarına ilişkin önemli bir sipariş hacmine işaret ediyor.