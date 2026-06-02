Google Haberler

Borsa İstanbul, FLAP, IEYHO, ODINE, TURSG ve ZERGY paylarında fiili dolaşımdaki pay oranlarının 3 Haziran 2026'dan itibaren değişeceğini açıkladı.

Borsa İstanbul, endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarında değişikliğe gidildiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre FLAP Kongre Toplantı Hizmetleri, Işıklar Enerji Yapı Holding, Odine Teknoloji, Türkiye Sigorta ve Zeray GYO paylarında yeni oranlar 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

FİİLİ DOLAŞIM ORANI NEDİR?

Fiili dolaşım oranı, bir şirketin borsada işlem gören halka açık paylarının toplam sermayesine oranını ifade ediyor. Bu oran, endeks hesaplamalarında ve şirketlerin borsadaki ağırlıklarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor.

5 HİSSEDE ORAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK

Borsa İstanbul tarafından açıklanan yeni fiili dolaşım oranları şöyle:

FLAP Kongre Toplantı Hizmetleri (FLAP): %100
Işıklar Enerji Yapı Holding (IEYHO): %33
Odine Teknoloji (ODINE): %43
Türkiye Sigorta (TURSG): %24
Zeray GYO (ZERGY): %24

Söz konusu oranlar 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Fiyat Hacim Fark Saat
AKBNK 65.9 12.067.517.348,65 % 3.45 16:29
ASTOR 363.5 11.713.624.046,00 % 9.98 16:29
THYAO 299 10.357.651.812,50 % 2.57 16:29
ASELS 404.5 8.709.399.403,75 % 5.34 16:29
EKDMR 63 7.379.792.085,30 % -4.26 16:30
Tüm Hisseler

FİİLİ DOLAŞIM ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Fiili dolaşım oranındaki değişiklikler, şirketlerin Borsa İstanbul endekslerindeki ağırlıklarını etkileyebiliyor. Özellikle endeks fonları ve kurumsal yatırımcılar açısından bu oranlar önem taşırken, değişiklikler bazı hisselerde işlem hacmi ve yatırımcı ilgisi üzerinde etkili olabiliyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Smart Güneş'ten 10 milyon dolarlık satış anlaşması!Smart Güneş'ten 10 milyon dolarlık satış anlaşması!
Maydonoz Döner grubu için ihale süreci başlıyorMaydonoz Döner grubu için ihale süreci başlıyor

Google Haberler