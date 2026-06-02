Borsa İstanbul, FLAP, IEYHO, ODINE, TURSG ve ZERGY paylarında fiili dolaşımdaki pay oranlarının 3 Haziran 2026'dan itibaren değişeceğini açıkladı.
Borsa İstanbul, endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarında değişikliğe gidildiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre FLAP Kongre Toplantı Hizmetleri, Işıklar Enerji Yapı Holding, Odine Teknoloji, Türkiye Sigorta ve Zeray GYO paylarında yeni oranlar 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
FİİLİ DOLAŞIM ORANI NEDİR?
Fiili dolaşım oranı, bir şirketin borsada işlem gören halka açık paylarının toplam sermayesine oranını ifade ediyor. Bu oran, endeks hesaplamalarında ve şirketlerin borsadaki ağırlıklarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor.
5 HİSSEDE ORAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK
Borsa İstanbul tarafından açıklanan yeni fiili dolaşım oranları şöyle:
FLAP Kongre Toplantı Hizmetleri (FLAP): %100
Işıklar Enerji Yapı Holding (IEYHO): %33
Odine Teknoloji (ODINE): %43
Türkiye Sigorta (TURSG): %24
Zeray GYO (ZERGY): %24
Söz konusu oranlar 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
FİİLİ DOLAŞIM ORANI NEDEN ÖNEMLİ?
Fiili dolaşım oranındaki değişiklikler, şirketlerin Borsa İstanbul endekslerindeki ağırlıklarını etkileyebiliyor. Özellikle endeks fonları ve kurumsal yatırımcılar açısından bu oranlar önem taşırken, değişiklikler bazı hisselerde işlem hacmi ve yatırımcı ilgisi üzerinde etkili olabiliyor.