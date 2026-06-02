Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Maydonoz Döner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren beş şirketin tamamını satışa çıkaracağını duyurdu. Satış süreci, kapalı teklif alma ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleştirilecek.

TMSF tarafından yayımlanan ihale ilanına göre satış kapsamına Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Altı G Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Enerca Gıda Yönetim Danışmanlığı AŞ, Sümer Entegre Et Sanayi ve Ticaret AŞ ile Deta Ambalaj Kağıt Plastik Temizlik Gıda İthalat İhracat AŞ dahil edildi.

MUHAMMEN BEDEL 1,95 MİLYAR TL

İhale kapsamında satışa sunulan şirketlerin toplam değeri için 1 milyar 950 milyon TL muhammen bedel belirlendi. Yatırımcılar, şirketlerin tamamını kapsayan hisse paketine teklif verebilecek.

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 97 milyon 500 bin TL tutarında teminat yatırması gerekiyor. Teminat olarak nakit ödeme veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu kabul edilecek.

ŞARTNAME ÜCRETİ 150 BİN TL

İhaleye ilişkin detayları içeren şartnameyi satın almak isteyen yatırımcıların 150 bin TL ödeme yapması gerekiyor. Şartname, gerekli başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından TMSF'nin İstanbul Şişli'deki merkezinden temin edilebilecek.

TMSF ayrıca yatırımcılar için veri inceleme ve tesis ziyaret süreci de planladı. Gizlilik taahhütnamesinin imzalanması ve 250 bin TL ücret ödenmesi şartıyla, yatırımcılar 1-19 Haziran 2026 tarihleri arasında şirketlere ilişkin detaylı inceleme yapabilecek.

TEKLİFLER 23 HAZİRAN'A KADAR VERİLECEK

İhaleye katılacak yatırımcıların kapalı teklif zarflarını 23 Haziran 2026 saat 16.30'a kadar TMSF'nin İstanbul'daki merkezine elden teslim etmeleri gerekiyor. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Kapalı tekliflerin değerlendirilmesinin ardından açık artırma aşamasına geçilecek. İhale Komisyonu, teklif zarflarını 24 Haziran 2026 tarihinde saat 10.30'da yatırımcılar ve temsilcilerinin huzurunda açacak. En yüksek teklifin belirlenmesinin ardından satış süreci açık artırma ile tamamlanacak.

