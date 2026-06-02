Google Haberler

BIST Bankacılık Endeksi gün içinde yüzde 4'ün üzerinde yükselerek 16 bin puanın üzerine çıktı. Banka hisseleri Borsa İstanbul'daki yükselişe öncülük etti.

Borsa İstanbul'da bankacılık hisselerinde güçlü alımlar dikkat çekti. BIST Bankacılık Endeksi (XBANK), gün içinde yüzde 4'ü aşan yükselişle 16 bin puan seviyesinin üzerine çıkarken, banka hisseleri BIST 100 endeksindeki yükselişte önemli rol oynadı.

Mart ayında 20 bin puanı aşan bankacılık endeksi, sonraki süreçte yaklaşık %25 değer kaybetmesinin ardından yeniden toparlanma arayışına girdi.

BANKACILIK ENDEKSİNDE GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Günün ilk yarısında alımların hız kazanmasıyla birlikte BIST Bankacılık Endeksi 16.141,27 puana yükseldi.

Endeks günlük bazda 625,40 puan değer kazanırken yükseliş oranı yüzde 4,03 olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi son günlerin zirvesini test etti!, Görsel 1

XBANK 14.37 itibarıyla 16.119,90 puan seviyelerinde seyrediyor.

BIST 100'DE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Bankacılık hisselerindeki güçlü performansın etkisiyle BIST 100 endeksi de yükselişini sürdürdü.

BIST 100, günün ilk yarısında yüzde 1,65 değer kazanarak 13.929,76 puana çıktı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Piyasalarda özellikle banka hisselerine yönelik alımların öne çıktığı görülürken, yatırımcılar yurt içi enflasyon verileri ve küresel gelişmelere odaklanmış durumda.

BANKACILIK HİSSELERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Bankacılık sektörü hisseleri, Borsa İstanbul'un en yüksek piyasa değerine sahip şirketlerini barındırması nedeniyle endeks üzerinde önemli etkiye sahip bulunuyor.

Bu nedenle bankacılık endeksindeki güçlü hareketler, çoğu zaman BIST 100 endeksinin genel yönü açısından da yakından takip ediliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Smart Güneş'ten 10 milyon dolarlık satış anlaşması!Smart Güneş'ten 10 milyon dolarlık satış anlaşması!
Maydonoz Döner grubu için ihale süreci başlıyorMaydonoz Döner grubu için ihale süreci başlıyor

Google Haberler