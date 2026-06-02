Borsa İstanbul'da bankacılık hisselerinde güçlü alımlar dikkat çekti. BIST Bankacılık Endeksi (XBANK), gün içinde yüzde 4'ü aşan yükselişle 16 bin puan seviyesinin üzerine çıkarken, banka hisseleri BIST 100 endeksindeki yükselişte önemli rol oynadı.

Mart ayında 20 bin puanı aşan bankacılık endeksi, sonraki süreçte yaklaşık %25 değer kaybetmesinin ardından yeniden toparlanma arayışına girdi.

BANKACILIK ENDEKSİNDE GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Günün ilk yarısında alımların hız kazanmasıyla birlikte BIST Bankacılık Endeksi 16.141,27 puana yükseldi.

Endeks günlük bazda 625,40 puan değer kazanırken yükseliş oranı yüzde 4,03 olarak gerçekleşti.

XBANK 14.37 itibarıyla 16.119,90 puan seviyelerinde seyrediyor.

BIST 100'DE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Bankacılık hisselerindeki güçlü performansın etkisiyle BIST 100 endeksi de yükselişini sürdürdü.

BIST 100, günün ilk yarısında yüzde 1,65 değer kazanarak 13.929,76 puana çıktı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Piyasalarda özellikle banka hisselerine yönelik alımların öne çıktığı görülürken, yatırımcılar yurt içi enflasyon verileri ve küresel gelişmelere odaklanmış durumda.

BANKACILIK HİSSELERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Bankacılık sektörü hisseleri, Borsa İstanbul'un en yüksek piyasa değerine sahip şirketlerini barındırması nedeniyle endeks üzerinde önemli etkiye sahip bulunuyor.

Bu nedenle bankacılık endeksindeki güçlü hareketler, çoğu zaman BIST 100 endeksinin genel yönü açısından da yakından takip ediliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.