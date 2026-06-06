Mayıs ayında ABD’de tarım dışı istihdamın 172 bin kişi artması, piyasa beklentisi olan 88 bin seviyesinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Güçlü istihdam verisi sonrasında dolar endeksi yükselirken, ABD tahvil faizleri de yukarı yönlü hareket etti. Bu gelişmeler, güvenli liman olarak görülen altın üzerinde baskı oluşturdu.

ONS ALTIN 33 AY SONRA KRİTİK DESTEĞİN ALTINA İNDİ

Hafta boyunca yüzde 4,7 değer kaybeden ons altın, haftayı 4.328 dolar seviyesinde tamamladı. Böylece ons altın, analistler tarafından önemli destek noktası olarak takip edilen 200 günlük hareketli ortalamanın altına geriledi.

Cuma günü itibarıyla 200 günlük hareketli ortalama 4.427 dolar seviyesinde bulunurken, uzmanlar fiyatların yeniden güç kazanabilmesi için bu seviyenin üzerine çıkılmasının önem taşıdığını belirtiyor.

Kaynak: TradingView

Ons altın en son Eylül 2023'te 200 günlük hareketli ortalamanın altına inmişti. Bu yıl içerisinde söz konusu seviye üç kez test edilmiş ve her seferinde yukarı yönlü tepki alımları görülmüştü.

DOLAR VE TAHVİL FAİZLERİ ALTINI BASKILADI

ABD istihdam verisinin ardından dolar endeksinin yaklaşık iki ay sonra yeniden 100 seviyesinin üzerine çıkması ve tahvil faizlerindeki yükseliş, altın fiyatlarının son 10 haftanın en düşük seviyelerine gerilemesinde etkili oldu.

Analistler, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin yanı sıra FED'in önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadeleye daha fazla odaklanabileceğine yönelik beklentilerin de fiyatlamalarda etkili olduğunu ifade ediyor.

İLK DESTEK 4.227 DOLAR SEVİYESİ

Piyasa uzmanları, ons altın için bundan sonraki süreçte 200 haftalık hareketli ortalamaya denk gelen 4.227 dolar seviyesini ilk önemli destek noktası olarak gösteriyor.

Öte yandan Orta Doğu'da olası bir diplomatik anlaşma ve petrol fiyatlarında yaşanabilecek ek düşüşlerin altın fiyatları üzerindeki baskıyı azaltabileceği değerlendiriliyor.

GRAM ALTINDA HAFTALIK KAYIP YÜZDE 4,2'Yİ AŞTI

Küresel piyasalardaki satış baskısı yurt içi altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın fiyatı hafta başındaki 6.689 TL seviyesinden 6.407 TL'ye geriledi.

Böylece gram altında haftalık kayıp yüzde 4,2 olurken, altının kilogram fiyatında yaklaşık 282 bin TL'lik değer kaybı yaşandı.

Buna rağmen gram altın, 2025 yılını kapattığı 5.951 TL seviyesine göre değerlendirildiğinde 2026 yılı başından bu yana yüzde 7,67 oranında yükselişini koruyor. Ancak bu performansın, son yılların ilk altı aylık dönemleriyle karşılaştırıldığında daha sınırlı kaldığı görülüyor.

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