Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu'nun gala programında yaptığı konuşmada çevre politikalarının ekonomik kazanımlarına dikkat çekti. Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'nin bugüne kadar Türkiye ekonomisine 365 milyar liralık katkı sağladığını belirterek, geri dönüşüm ve kaynak verimliliğinin önemini vurguladı.

EKONOMİYE 365 MİLYAR LİRALIK KATKI

Sıfır Atık Projesi'nin çevresel kazanımlarının yanı sıra ekonomik faydalar da ürettiğini ifade eden Erdoğan, "Sıfır Atık küresel çevre seferberliğine dönüştü. Projeyle ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık." dedi.

90 MİLYON TON ATIK EKONOMİYE KAZANDIRILDI

Erdoğan, proje kapsamında büyük miktarda atığın geri dönüştürüldüğünü belirterek, "90 milyon ton atığı geri kazandık." ifadelerini kullandı.

2 TRİLYON LİTRE SU TASARRUFU SAĞLANDI

Kaynakların korunmasına yönelik sonuçlara da değinen Erdoğan, "2 trilyon litre su tasarrufu temin ettik." açıklamasında bulundu.

180 MİLYON TON SERA GAZI SALIMI ENGELLENDİ

Projeyle çevresel etkilerin azaltıldığını belirten Erdoğan, "36 milyon ağacın karbon salınımına denk gelen 180 milyon ton sera gazı salımının önüne geçtik." dedi.

İSRAF VE TÜKETİM VURGUSU

Konuşmasında küresel tüketim alışkanlıklarına da dikkat çeken Erdoğan, "Dünyada 43 milyon çocuk açlığın pençesinde, lüks ve israf ise tüm hoyratlığıyla sürüyor. Bir yılda 1 milyar 300 bin ton gıda israf ediliyor." ifadelerini kullandı.