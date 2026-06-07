Borsa İstanbul'un en yüksek piyasa değerine sahip şirketleri arasında yer alan Tüpraş (TUPRS) hisselerinde 1-5 Haziran haftasında dikkat çeken kurum hareketleri yaşandı. Ak Yatırım ve HSBC müşterileri hissede yüklü alım gerçekleştirirken, satış tarafında İş Yatırım ve QNB Yatırım öne çıktı.

AK YATIRIM'DAN 1 MİLYAR TL'Yİ AŞAN ALIM

Ak Yatırım müşterileri geride kalan haftada TUPRS hisselerinde toplam 37 milyon 419 bin 931 lot işlem gerçekleştirdi.

Bu işlemlerin 21 milyon 13 bin 78 lotu alım, 16 milyon 406 bin 853 lotu ise satış yönünde oldu.

Ak Yatırım haftayı TUPRS hissesinde 4 milyon 606 bin 225 lot net alım ile tamamlarken, ortalama alım maliyeti 233,681 TL olarak gerçekleşti.

Net alımların parasal karşılığı ise 1 milyar 76 milyon 388 bin 22 TL oldu. Bu tutar, hissedeki haftalık net alımların yüzde 38'ine karşılık geldi.

HSBC DE ALIM TARAFINDA YER ALDI

HSBC müşterileri ise aynı dönemde toplam 2 milyon 927 bin 474 lot işlem yaptı.

İşlemlerin 2 milyon 477 bin 533 lotu alım, 449 bin 941 lotu ise satış yönünde gerçekleşti.

HSBC haftayı 2 milyon 27 bin 592 lot net alım ile tamamlarken, ortalama maliyet 233,011 TL oldu.

Kurumun net alımlarının TL karşılığı 472 milyon 452 bin 80 TL olarak kaydedildi. Bu rakam, hissedeki haftalık net alımların yüzde 17'sini oluşturdu.

SATIŞ TARAFINDA İŞ YATIRIM ÖNE ÇIKTI

Ak Yatırım ve HSBC üzerinden gerçekleşen alımlara karşılık satış tarafında ise İş Yatırım ve QNB Yatırım ilk sıralarda yer aldı.

İş Yatırım: 8 milyon 857 bin 680 lot net satış

QNB Yatırım: 1 milyon 792 bin 777 lot net satış

NEDEN ÖNEMLİ?

TUPRS hisselerinde yalnızca Ak Yatırım ve HSBC üzerinden gerçekleşen net alımların toplamı 6 milyon 633 bin 817 lota ulaşırken, parasal karşılığı 1 milyar 548 milyon 840 bin 102 TL oldu. Büyük kurumların alım tarafında yoğunlaşması, yatırımcılar tarafından yakından takip edilen gelişmeler arasında yer alıyor.

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