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THYAO hisselerinde 1-5 Haziran haftasında ilk 5 alıcı kurum 9,46 milyon lot alırken, ilk 5 satıcı kurumun satışı 5,75 milyon lot oldu.

Borsa İstanbul'un en çok işlem gören hisselerinden Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) paylarında 1-5 Haziran 2026 haftasına ilişkin aracı kurum dağılımı açıklandı. ForInvest verilerine göre haftada ilk 5 alıcı kurumun net lot alımı 9 milyon 455 bin 839 lota ulaşırken, ilk 5 satıcı kurumun satışı 5 milyon 752 bin 329 lot olarak gerçekleşti.

THYAO'DA NET 3,7 MİLYON LOT ALIM

Hafta boyunca ilk 5 alıcı ve satıcı kurum verileri dikkate alındığında THYAO hisselerinde net 3 milyon 703 bin 510 lotluk alım gerçekleşti.

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THYAO HİSSELERİNDE EN ÇOK ALAN KURUMLAR

1-5 Haziran haftasında THYAO hisselerinde en yüksek net alımı yapan aracı kurumlar şu şekilde sıralandı:

Pusula: 4.266.003 lot (%37,84) – Ortalama maliyet: 298,653 TL
QNB: 2.335.161 lot (%20,71) – Ortalama maliyet: 293,751 TL
Destek Yatırım: 1.781.729 lot (%15,80) – Ortalama maliyet: 294,597 TL
Oyak: 544.904 lot (%4,83) – Ortalama maliyet: 298,709 TL
HSBC: 528.042 lot (%4,68) – Ortalama maliyet: 296,577 TL

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İlk 5 alıcı kurumun toplam net alımı 9.455.839 lot oldu.

Pusula Yatırım dan 4,2 milyon lotluk THYAO alımı, Görsel 1

THYAO HİSSELERİNDE EN ÇOK SATAN KURUMLAR

Aynı dönemde en yüksek satış yapan aracı kurumlar ise şu şekilde gerçekleşti:

İnfo Yatırım: -1.874.959 lot (%16,63) – Ortalama maliyet: 296,323 TL
Ak Yatırım: -1.046.581 lot (%9,28) – Ortalama maliyet: 297,695 TL
İş Yatırım: -988.409 lot (%8,77) – Ortalama maliyet: 299,115 TL
Deniz Yatırım: -936.469 lot (%8,31) – Ortalama maliyet: 295,548 TL
Meksa Yatırım: -905.911 lot (%8,04) – Ortalama maliyet: 294,794 TL

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İlk 5 satıcı kurumun toplam satışı 5.752.329 lot olarak kaydedildi.

ARACI KURUM DAĞILIMI NEDEN ÖNEMLİ?

THYAO, Borsa İstanbul'da yabancı ve yerli yatırımcıların en yakından takip ettiği hisseler arasında yer alıyor. Aracı kurum dağılımları, büyük yatırımcıların hisseye yönelik kısa vadeli eğilimlerini göstermesi açısından piyasa tarafından dikkatle izleniyor. Geçtiğimiz hafta ilk 5 alıcı kurumun satış tarafına göre yaklaşık 3,7 milyon lot daha fazla alım yapması, hissede alım iştahının öne çıktığına işaret etti.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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