Borsa İstanbul'da 8 Haziran Pazartesi günü SMRVA ve SKBNK yatırımcılarına nakit temettü dağıtacak. İşte hisse başına ödenecek tutarlar!
Borsa İstanbul'da yeni haftanın ilk işlem gününde iki şirket yatırımcılarına nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek. Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA) ve Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK) için 8 Haziran 2026 tarihi temettü hak kullanım günü olacak.
YARIN TEMETTÜ VERECEK HİSSELER
Yatırımcıların yakından takip ettiği temettü takvimine göre, pazartesi günü iki şirket nakit kar payı dağıtımı yapacak.
Sümer Varlık Yönetim (SMRVA)
Hisse başına brüt temettü: 0,1882166 TL
Hisse başına net temettü: 0,1599841 TL
Şekerbank (SKBNK)
Hisse başına brüt temettü: 0,064 TL
Hisse başına net temettü: 0,0544 TL
TEMETTÜ HAK KULLANIM TARİHİ NE ZAMAN?
Her iki şirket için de nakit temettüde hak kullanım tarihi 8 Haziran 2026 Pazartesi günü olacak. Hisseleri hak kullanım tarihinden önce portföyünde bulunduran yatırımcılar temettü almaya hak kazanacak.
NEDEN ÖNEMLİ?
Temettü ödemeleri, yatırımcıların hisse senedi yatırımlarından düzenli nakit gelir elde etmesini sağlayan önemli unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle temettü yatırımcıları, yıl boyunca açıklanan kar payı dağıtımlarını yakından takip ediyor.