Temettü takvimine göre ödemeler 8 Haziran ve 10 Haziran tarihlerinde yatırımcı hesaplarına yansıyacak.

8 HAZİRAN'DA TEMETTÜ VERECEK ŞİRKETLER

Sümer Varlık Yönetim A.Ş. yatırımcılarına hisse başına brüt 0,1882166 TL, net 0,1599841 TL temettü ödeyecek. Dağıtım tarihi 8 Haziran 2026 olarak açıklandı.

Şekerbank T.A.Ş. ise yatırımcılarına hisse başına brüt 0,064 TL, net 0,054 TL temettü dağıtacak. Ödeme tarihi 8 Haziran 2026 olacak.

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10 HAZİRAN'DA TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. tarafından yatırımcılara hisse başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü ödemesi yapılacak. Dağıtım tarihi 10 Haziran 2026 olarak duyuruldu.

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise hisse başına brüt 0,025 TL, net 0,0213 TL temettü dağıtacak. Ödeme tarihi 10 Haziran 2026 olacak.

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