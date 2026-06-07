Çin Halk Bankası, mayıs ayında altın rezervlerine 320 bin troy ons ekleyerek alımlarını üst üste 19'uncu aya taşıdı. Böylece banka, 2015 yılından bu yana görülen en uzun kesintisiz altın alım serisini sürdürmüş oldu.

ÇİN ALTIN REZERVLERİNİ BÜYÜTMEYE DEVAM EDİYOR

Dünyanın en büyük merkez bankalarından biri olan Çin Halk Bankası'nın altın alımlarını sürdürmesi, küresel piyasalarda dikkat çekti. Son alımla birlikte Çin, rezervlerini çeşitlendirme stratejisini kararlılıkla devam ettirdi.

Çin'in altın alımları, fiyatların baskı altında olduğu bir dönemde gerçekleşti. Ocak ayında tarihi zirve seviyelerini gören altın fiyatları, mayıs ayında üst üste üçüncü ayda da değer kaybetti.

ALTIN HAFTAYI YÜZDE 4'Ü AŞAN KAYIPLA TAMAMLADI

Altın fiyatları son dönemde güçlü ABD istihdam verileri ve yüksek faiz beklentilerinin etkisiyle baskı altında kalırken, ons altın geçen hafta yaklaşık yüzde 4,6 değer kaybederek 4 bin 329 dolara geriledi. Yurt içinde gram altın da haftalık bazda yüzde 4,16 düşüşle 6 bin 409 TL seviyesine inerken, merkez bankalarının devam eden alımları piyasaya destek vermeyi sürdürüyor.

ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLER?

Çin Halk Bankası'nın düzenli altın alımları, küresel talebi destekleyerek altın fiyatlarının daha sert düşmesini engelleyebiliyor. Özellikle yatırımcı talebinin zayıfladığı dönemlerde merkez bankalarının alımları piyasa için önemli bir denge unsuru olarak öne çıkıyor.

YÜKSELEN TAHVİL GETİRİLERİ ALTINI BASKILIYOR

Küresel piyasalarda enflasyonun kalıcı olabileceğine yönelik beklentiler ve faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağı öngörüleri altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Özellikle yükselen tahvil getirileri, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltırken, değerli metalde son aylarda satış baskısının artmasına neden oldu.

MERKEZ BANKALARI ALTININ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Uzmanlara göre son yıllarda altın fiyatlarını destekleyen en önemli unsurların başında merkez bankalarının güçlü talebi geliyor. Resmi kurumların gerçekleştirdiği alımlar, yatırımcı talebinin zayıfladığı dönemlerde piyasaya önemli destek sağlıyor.

Çin başta olmak üzere birçok ülkenin rezervlerini çeşitlendirme politikaları doğrultusunda altın alımlarını sürdürmesi, küresel altın talebinin güçlü kalmasına katkı sağlıyor.

GOLDMAN SACHS'TAN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN

Goldman Sachs, geçen ay yayımladığı değerlendirmede jeopolitik riskler ve rezerv çeşitlendirme eğiliminin merkez bankalarının altın alımlarını daha da hızlandırabileceğini belirtti.

Analistler, artan küresel gerilimler ve rezerv yönetiminde çeşitlendirme ihtiyacının önümüzdeki dönemde de altın talebini destekleyen temel faktörler arasında yer alacağını ifade ediyor.