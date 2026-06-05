Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Buna göre ABD ekonomisinde mayıs ayında tarım dışı istihdam 172 bin kişi arttı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Verinin ardından piyasalarda hareketlilik yaşanırken, özellikle değerli metallerde satış baskısı dikkat çekti.

ONS ALTIN GERİLEDİ

Tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasının ardından ons altın TSİ 15.38 itibarıyla yüzde 0,72 düşüşle 4.443,32 dolardan işlem gördü.

Gün içinde 4.440 dolara kadar gerileyen ons altın, daha sonra gelen alımlarla hafif toparlanarak 4.448 dolar seviyesine yükseldi.

Gram altın da küresel fiyatlamalara paralel olarak değer kaybetti. Aynı saatlerde gram altın yüzde 0,59 düşüşle 6.583 TL seviyesinden işlem gördü.

GÜMÜŞTE KAYIP YÜZDE 2'YE YAKLAŞTI

Değerli metallerde satış baskısı gümüş tarafında daha belirgin hissedildi.

Ons gümüş TSİ 15.38 itibarıyla yüzde 1,81 düşüşle 72,52 dolardan işlem görürken, gün içindeki kayıp yüzde 2 seviyesine yaklaştı.

Gram gümüş ise yüzde 1,62 değer kaybederek 107,64 TL seviyesine geriledi.

Piyasalarda, ABD istihdam verilerinin ardından yatırımcıların Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri yeniden fiyatlamaya başladığı belirtiliyor.

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