6 Haziran 2026 Cumartesi günü itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları belli oldu. Altın alım satımı yapacaklar güncel fiyatları araştırırken, piyasaların açılışı öncesinde son rakamlar netleşti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6.409,16 TL

Çeyrek altın: 10.625,00 TL

Yarım altın: 21.243,00 TL

Tam altın: 42.473,51 TL

Cumhuriyet altını: 42.382,00 TL

Gremse altın: 106.509,49 TL

Ons altın: 4.329,79 Dolar

Yatırımcılar Altın Fiyatlarını Takip Ediyor

Küresel piyasalardaki gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurundaki hareketlilik altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu nedenle yatırımcılar ve tasarruf sahipleri güncel altın fiyatlarını yakından izliyor.

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