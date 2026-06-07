Çeyrek altın 10 bin 650 TL sınırında işlem görürken gram altın 6 bin 400 TL'nin üzerinde seyrini sürdürüyor. İşte güncel altın fiyatları!
Altın fiyatları 7 Haziran 2026 Pazar günü yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Çeyrek altın 10 bin 648 TL, gram altın ise 6 bin 409 TL seviyelerinde işlem görüyor. Piyasalarda gözler ons altın ve dolar kurundaki hareketlere çevrilmiş durumda.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Güncel verilere göre gram altın alış fiyatı 6.408,30 TL, satış fiyatı ise 6.409,16 TL seviyesinde bulunuyor.
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?
Çeyrek altın alışta 10.540 TL, satışta ise 10.648 TL seviyesinden işlem görüyor.
YARIM VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI
Yarım altın alışta 21.093 TL, satışta 21.289 TL seviyesinde bulunuyor. Cumhuriyet altını ise 42.971 TL alış ve 43.638 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Altının ons fiyatı 4.328 dolar seviyelerinde hareket ederken, dolar/TL kurundaki seyir yurt içindeki altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Piyasalar önümüzdeki dönemde merkez bankalarının faiz kararlarını ve küresel ekonomik verileri yakından takip ediyor.