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Dolar/TL 46 lira seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürürken, Euro/TL 53 lira bandında işlem görüyor. İşte 7 Haziran 2026 güncel döviz kurları.

Döviz piyasalarında yatırımcıların yakından takip ettiği dolar ve euro kurunda hareketlilik devam ediyor. 7 Haziran 2026 Pazar günü itibarıyla dolar ve euro, Türk lirası karşısında yüksek seviyelerini koruyor.

DOLAR KAÇ TL?

Güncel verilere göre dolar/TL kuru 46,0552 seviyesinde bulunuyor. Doların alış fiyatı 46,0129 TL, satış fiyatı ise 46,0976 TL olarak işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro/TL kuru ise 53,0887 seviyesinde işlem görüyor. Euroda alış fiyatı 53,0507 TL, satış fiyatı ise 53,1267 TL seviyesinde bulunuyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 45,97 46,11 % 0.02 23:59
Euro 53,01 53,15 % -0.94 23:57
İngiliz Sterlini 61,00 61,93 % -0.79 23:44
Avustralya Doları 32,40 32,51 % -1.17 23:59
İsviçre Frangı 57,72 57,94 % -0.81 23:59
Rus Rublesi 0,62 0,63 % -0.54 23:50
Çin Yuanı 6,77 6,79 % -0.18 23:59
İsveç Kronu 4,85 4,88 % -0.93 23:59
Tüm Döviz Fiyatları

Küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz politikaları ve ekonomik veriler döviz kurlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

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