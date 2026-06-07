Döviz piyasalarında yatırımcıların yakından takip ettiği dolar ve euro kurunda hareketlilik devam ediyor. 7 Haziran 2026 Pazar günü itibarıyla dolar ve euro, Türk lirası karşısında yüksek seviyelerini koruyor.

DOLAR KAÇ TL?

Güncel verilere göre dolar/TL kuru 46,0552 seviyesinde bulunuyor. Doların alış fiyatı 46,0129 TL, satış fiyatı ise 46,0976 TL olarak işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro/TL kuru ise 53,0887 seviyesinde işlem görüyor. Euroda alış fiyatı 53,0507 TL, satış fiyatı ise 53,1267 TL seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz politikaları ve ekonomik veriler döviz kurlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.