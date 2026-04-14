ETH 2.365 dolar seviyesinde işlem görüyor. Eylül 2025'teki zirveden bu yana süren düşen kanalın üst bandını test ediyor. Balinalar borsadan ETH çekiyor, 135 milyon dolar borsadan çıktı. 2.499 dolar direnci kırılırsa tablo değişebilir.

Neden Önemli?

Ethereum Eylül 2025'te 4.956 dolar zirvesinden Şubat 2026'da 1.747 dolar dibine kadar geriledi. Yüzde 64'lük bu düşüş piyasayı sarstı. Ancak Mart'tan bu yana yavaş ve sağlıklı bir toparlanma süreci başladı. Düşen kanal içinde yükselen dipler oluşuyor ve kanalın üst bandı test ediliyor. Bu ayrışma önümüzdeki haftalar için kritik bir sinyal.

Grafik Ne Söylüyor?

Günlük grafikte ETH Eylül 2025 zirvesinden bu yana aşağı yönlü bir kanal içinde hareket ediyor. Kanal içinde en kritik seviyeler şunlar: 2.138 dolar güçlü destek bölgesi, 2.499 dolar ilk direnç ve kanalın üst bandı. Şubat'ta 1.747 dolarda dip gördükten sonra ETH yükselen dip yapısını koruyor. Bu yapı kanalın kırılma olasılığını artırıyor. Ancak kırılış henüz teyit edilmedi.

Ethereum (ETH) Grafiği - Günlük:

Balina Sinyalleri Pozitif

100.000 ETH'nin üzerinde tutan cüzdanlar kısa süre önce zarar bölgesinden kâra geçti. Bu geçiş tarihsel olarak yükseliş döngülerinin erken evreleriyle örtüşüyor. Balinalar kâra geçtiğinde agresif dağıtım yerine tutma veya pozisyon artırma eğilimi gösteriyor. Bu da arzı sıkılaştırıyor ve fiyat yapısını destekliyor.

135 milyon dolar değerinde ETH borsalardan çıktı. Fiyat ise 2.200 ile 2.300 dolar arasındaki kritik direnç bölgesinin hemen altında sıkışıyor. Bu tablo birikim yapılmasının tipik bir göstergesi.

Teknik Görünüm

ETH 1.800-1.900 destek bölgesinden toparlandı ve 2.350 dolar kanalın kritik kırılma seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin güçlü hacimle aşılması 2.900 dolara doğru hızlı bir hareketi tetikleyebilir.

Ethereum ekosistemi 2026'nın ilk yarısı için planlanan Glamsterdam güncellemesiyle genişlemeye devam ediyor. Borsalardaki ETH miktarının azalması yatırımcıların uzun vadeli depolamak için ETH'yi donanım cüzdanlarına aktardığına işaret ediyor. Bu da satış baskısını azaltıyor.

İki Senaryo

Olumlu senaryoda 2.499 dolar direnci güçlü hacimle aşılırsa kanalın üst bandı kırılmış olur. Bu durumda 2.650 ve ardından 2.900 dolar hedef olabilir. Grafikte görülen 0,6957 Fibonacci seviyesinin aşılması da bu senaryoyu güçlendirir.

Olumsuz senaryoda 2.499 direncininde reddedilme ve 2.138 desteğinin kırılması halinde kanal içindeki aşağı hareket sürer. Bu durumda 1.800 bölgesi yeniden gündeme gelebilir.

Glamsterdam Güncellemesi Katalizör Olabilir mi?

Ethereum'un Glamsterdam güncellemesi 2026'nın ilk yarısı için planlanıyor. Bu güncelleme ağın ölçeklenebilirliğini ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Tarihsel olarak büyük ağ güncellemeleri ETH fiyatı için pozitif bir katalizör görevi gördü.

Takip Edilmesi Gereken Veriler

2.499 dolar direnci ve günlük kapanış, ETH ETF haftalık giriş-çıkış verileri, Glamsterdam güncelleme takvimi ve balina hareketleri önümüzdeki haftanın belirleyici göstergeleri.

Yasal Uyarı:

Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu içeriğin telif hakkı hisse.net'e aittir. İzinsiz kopyalanması hukuki işlem başlatılmasına neden olabilir.

Kaynaklar:

CoinPedia on-chain analizi, Brave New Coin teknik analizi ve CryptoTicker piyasa verileri esas alınarak derlenmiştir.