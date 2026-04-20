Ethereum bugün yüzde 10 yükseldi ve 2.317 dolara ulaştı. Ancak grafik incelendiğinde 2.499 dolar seviyesi belirleyici bir direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviye kırılırsa yol açılıyor, kırılamazsa konsolidasyon devam ediyor.

BUGÜN NE OLDU?

Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağı haberiyle risk iştahı canlandı. Ethereum bugün yüzde 10,07 yükselerek 2.317 dolara ulaştı. Açılış 2.105 dolar, gün içi yüksek 2.464 dolar oldu. Güçlü bir seans ama kritik direnç bölgesinde satış baskısıyla karşılaştı.

2.499 DOLAR NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Aylık grafikte 2.499 dolar seviyesi yıllardır test edilen yatay bir direnç bölgesi. ETH dominansı yüzde 10,8 ile çok yıllık en düşük seviyesinde seyrederken sermaye Bitcoin'e akıyor. Bu tablo 2.499 direncinin kırılmasını zorlaştırıyor.

Grafik incelendiğinde bu seviye 2021'den bu yana defalarca test edildi ve her seferinde satış baskısı yarattı. Bugün de fiyat bu bölgeye geldi ve geri çekildi. Yani direnç hâlâ geçerli.

Ethereum grafiği:

KIRILIRSA NE OLUR?

2.499 dolarlık direncin üzerinde güçlü bir kapanış gerçekleşirse 2.586 dolarlık Fibonacci direnci devreye giriyor. Ardından 3.300, 3.665 ve 4.098 dolar seviyeleri sırayla hedef haline geliyor.

Uzun vadeli tabloya bakıldığında yükselen kanalın üst bandı 5.268 ve 6.033 dolar bölgesine işaret ediyor. Grafikte bu seviyeler kırmızı yatay çizgilerle işaretlenmiş kritik direnç noktaları.

KIRILAMAZSA NE OLUR?

2.499 direnci geçilemezse ilk destek bölgesi 2.106-2.176 dolar. Bu bölgenin kırılması durumunda psikolojik destek olan 2.000 dolar seviyesi gündeme geliyor.

Grafikte 2.138 dolar güçlü bir destek noktası olarak öne çıkıyor. Yükselen kanalın alt bandı bu bölgeye yakın seyrediyor. Kanalın içinde kalındığı sürece uzun vadeli görünüm olumlu olmaya devam ediyor.

GLAMSTERDAM GÜNCELLEMESİ KATALİZÖR OLABİLİR

Ethereum'un 2026 yol haritasında iki büyük güncelleme var: Glamsterdam ve Hegotá. Glamsterdam birinci yarıda, Hegotá ikinci yarıda devreye alınacak. Tarihsel olarak büyük güncellemeler fiyatta güçlü tepkilere yol açtı.

16 Nisan'da Ethereum ETF'lerine 18 milyon dolar giriş yapıldı. Kurumsal birikim devam ediyor. Bu akışlar fiyat üzerinde yapısal bir alım tabanı oluşturuyor.

ETHEREUM FOUNDATİON SATIŞ BASKISINI AZALTTI

Ethereum Foundation periyodik ETH satışları yerine büyük ölçekli stake stratejisine geçti. Yaklaşık 69.500 ETH stake edildi. Bu hamle yıllık 3,9-5,4 milyon dolar gelir sağlarken satış baskısını da önemli ölçüde azaltıyor.

TÜRK YATIRIMCI İÇİN TL KARŞILIĞI

ETH bugün 2.317 dolar seviyesinde. TL bazında yaklaşık 100.000 TL. 2.499 dolar senaryosunda bu rakam 108.000 TL'ye yaklaşır. Uzun vadeli 4.098 dolar senaryosunda ise 177.000 TL bölgesi görünüyor.

Takip Edilmesi Gereken Veriler

2.499 dolar direncinin günlük kapanışta kırılıp kırılmadığı, Glamsterdam güncelleme takvimi, ETF haftalık giriş verileri ve Bitcoin dominansının seyri önümüzdeki dönemin belirleyici göstergeleri.

Yasal Uyarı:

Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu içeriğin telif hakkı hisse.net'e aittir. İzinsiz kopyalanması hukuki işlem başlatılmasına neden olabilir.

