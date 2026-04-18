SOL şu an 88,5 dolar, CHZ 0,036 dolar. İkisi de mayıs ayına kritik seviyelerde giriyor. Analistler SOL için 100 dolar, CHZ için 0,06 dolar seviyeleri konuşuyor. Peki hangisi daha güçlü bir tablo sunuyor?

SOL bugün 88,5 dolar. Mayıs ayı için tablo karışık ama temeller güçlü.

Analistler Solana’nın mayıs ayı için ortalama 104,35 dolar seviyesini öngörüyor. En düşük senaryo 100,36 dolar, en yüksek senaryo 108,34 dolar olarak hesaplanıyor.

Solana 2026’nın ilk çeyreğinde saniyede 3.000 işlemi yeniden aştı. Ağdaki USDT miktarı toplam arzın yüzde 1,59’una ulaştı. Bu Ocak 2026’daki yüzde 1,15 seviyesinden belirgin bir yükseliş. ABD’de sekiz farklı firma spot Solana ETF’i için başvuru yaptı. Bu fonlar şu an net 805 milyon dolarlık varlık yönetiyor.

Mart 2026’da ABD düzenleyicileri SOL’u dijital emtia olarak sınıflandırdı. Bu karar kurumsal yatırımcılar için uyum belirsizliğini azaltıyor. Franklin Templeton ve Fidelity dahil en az yedi varlık yöneticisi SOL ETF başvurusunu güncelledi.

Ancak riskler de var. Nisan 2026 başında Drift Protocol’da 280-285 milyon dolarlık büyük bir güvenlik açığı yaşandı. Bu gelişme yatırımcı güvenini sarstı ve TVL’yi yaklaşık 1 milyar dolar eritti.

SOL için mayıs senaryoları: 80 dolar desteği korunursa 100 dolar testi gündemde. 100 dolar kırılırsa 110-120 dolar bölgesi açılıyor. 80 doların altına inilirse 70 dolar bölgesi gündeme geliyor.

CHZ: DÜNYA KUPASI KATALİZÖRÜ

CHZ bugün 0,036 dolar. Ama hikayesi çok farklı bir yerden geliyor.

CHZ son 30 günde yüzde 100 yükseldi. Bu rallinin arkında 2026 FIFA Dünya Kupası’na yaklaşılmasıyla birlikte fan token talebinin artması yatıyor. Chiliz 70’ten fazla spor kulübünün fan tokenına altyapı sağlıyor. FC Barcelona, PSG ve Juventus bu kulüpler arasında yer alıyor.

CHZ’nin Türkiye bağlantısı da güçlü. Chiliz, Eylül 2025’te Paribu Net ile birleşti. PRB tokenleri CHZ’ye dönüştürüldü. Bu birleşme Türkiye spor pazarında CHZ’nin kullanım alanını genişletiyor.

Teknik tabloya bakıldığında CHZ için 0,035 dolar güçlü destek. Bu seviye korunursa 0,050 ve ardından 0,062 dolar dirençleri sınanabilir. 0,062 dolar geçmişteki büyük bir arz bölgesi. Kırılması durumunda 0,08-0,10 dolar bölgesi açılır.

Dünya Kupası 2026’da gerçekleşecek. Tarihsel olarak büyük spor etkinlikleri öncesinde CHZ güçlü performans gösteriyor. 2022 Dünya Kupası öncesinde de benzer bir tablo yaşanmıştı.

HANGİSİ DAHA GÜÇLÜ MAYIS TABLOSU SUNUYOR?

İkisi de farklı hikayeler anlatıyor. Karşılaştıralım:

SOL kurumsal altyapısı, ETF akışları ve güçlü ekosistemi olan büyük bir varlık. Mayıs için yüzde 13-22 yukarı potansiyel görünüyor. Ama 280 milyon dolarlık güvenlik açığı kısa vadeli baskı yaratıyor.

CHZ ise çok daha spekülatif bir varlık. Dünya Kupası katalizörü güçlü. Son 30 günde yüzde 100 yükseldi. Paribu Net birleşmesiyle Türkiye bağlantısı sağlamlaştı. Ancak volatilite çok yüksek.

Risk iştahı yüksek olan yatırımcılar için CHZ daha yüksek getiri potansiyeli sunuyor. Daha temkinli yaklaşım için SOL daha sağlam bir temel içeriyor.

TÜRK YATIRIMCI İÇİN TL BAZINDA

SOL bugün yaklaşık 3.470 TL. 100 dolar senaryosunda yaklaşık 3.900 TL. CHZ bugün yaklaşık 1,40 TL. 0,062 dolar senaryosunda yaklaşık 2,42 TL.

TAKİP EDİLMESİ GEREKEN VERİLER

SOL ETF onay haberleri, Drift Protocol güvenlik güncellemeleri, CHZ fan token satış hacimleri, Dünya Kupası öncesi Socios.com’un yeni kulüp anlaşmaları ve BTC’nin 80.000 dolar üzerinde kalıp kalmadığı iki coinin önümüzdeki ay seyrini belirleyecek temel göstergeler.

