Şirket, satış gelirlerinde ve operasyonel karlılık kalemlerinde gerileme yaşamasına rağmen, net dönem karında üç haneli büyüme kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

NET KÂRDA %123’LÜK DEVASA ARTIŞ

Şirketin kârlılık tarafındaki en çarpıcı değişim net dönem kârında yaşandı. Bir önceki yılın aynı döneminde (2025/3) 13,4 milyon TL olan net kâr, %123 artışla 30,1 milyon TL seviyesine ulaştı.

Brüt kar %3’lük sınırlı bir düşüşle 259,1 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin net parasal pozisyon kazançları %63 azalarak 33,7 milyon TL’ye geriledi.

SATIŞLAR VE FAVÖK TARAFINDA GERİLEME

Ana faaliyet kalemlerinde ise geçen yılın aynı dönemine göre bir ivme kaybı görüldü:

Satışlar: Geçen yılın ilk çeyreğinde 617,9 milyon TL olan satış gelirleri, %17 azalarak 511,2 milyon TL’ye düştü.

FAVÖK: Operasyonel kârlılık (FAVÖK) %36 oranında azalarak 77,4 milyon TL seviyesine indi.

PİYASA DEĞERİ VE BİLANÇO GÖRÜNÜMÜ

20 Nisan 2026 tarihli verilere göre Koleksiyon Mobilya'nın finansal karnesi şu rakamlarla şekillendi:

Varlıklar: Toplam varlıklar %1 artışla 6,03 milyar TL'ye çıkarken, özkaynaklar da %1 yükselişle 3,80 milyar TL oldu.

Net Borç: Şirketin net borcu bir önceki yıl sonuna göre %19 artarak 288,1 milyon TL’ye yükseldi.

