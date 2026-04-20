Türkiye perakende sektöründe taşlar yerinden oynuyor. 30 yıllık Sabancı-Fransız Carrefour ortaklığı sona ererken, CarrefourSA’nın yeni sahibi A101’in bağlı bulunduğu Yeni Mağazacılık AŞ oldu.

Sabancı Holding’in yüzde 57,12, Carrefour Nederland BV’nin ise yüzde 32,16 oranındaki payları tamamen Yeni Mağazacılık AŞ’ye devrediliyor.

Toplam 325 milyon dolarlık şirket değeri üzerinden sağlanan mutabakat, Rekabet Kurulu’nun onayının ardından nihai halini alacak.

Hisse senedi piyasası, satış haberini "beklenti bitti" şeklinde karşıladı.

Geçtiğimiz hafta satış söylentileriyle yüzde 21,21 değer kazanan ve cuma gününü 192 TL seviyesinden kapatan CRFSA payları, yeni haftaya hızlı başladı ancak ivmesini koruyamadı.

Pazartesi açılışında yüzde 4 artıda 200 TL ile yıllık rekorunu tazeleyen hisse, bu seviyeden gelen yoğun kar realizasyonuyla karşılaştı.

Saat 10.03 itibarıyla hisseler, açılıştaki kazançlarını geri vererek 190 TL seviyesine çekildi ve yüzde 1 ekside seyrederek devre kesti.

Saat 10.39 itibarıyla tabana giden hisseler yüzde 9 ekside 173,60 liradan kayda geçti.

İNFO YATIRIM ALIMDA, YAPI KREDİ SATIŞTA

Güncel aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre tahtadaki alıcı ve satıcı dengesinde belirgin bir bloklaşma gözlemleniyor:

Hissede en güçlü alıcı yüzde 50,02 pay ve 121.331 lot ile İnfo Yatırım oldu.

Onu Halk ve Ak Yatırım izliyor. İlk 5 alıcının toplam maliyeti 199,92 TL civarında şekillenerek açılış fiyatına yakın bir seviyede gerçekleşti.

Satıcılar Tarafı:



Satış tarafında ise Yapı Kredi Yatırım yüzde 40,59 pay (98.461 lot) ile başı çekiyor. İş Yatırım ve QNB Finans ise diğer önemli satıcılar arasında.

Net Fark:



Piyasadaki ilk 5 alıcının 182 bin lotluk talebine karşılık, ilk 5 satıcının 198 bin lotluk çıkış yapması, -15.151 lot ile net satıcılı bir tabloyu (para çıkışı) beraberinde getirdi.

SEKTÖRDE YENİ DÖNEM

Perakende dünyasındaki bu devir teslim, piyasa profesyonelleri tarafından "A101’in operasyonel gücü ile CarrefourSA’nın köklü marka imajının birleşmesi" olarak yorumlanıyor.

Yatırımcılar şimdi 325 milyon dolarlık değerlemenin piyasa fiyatına nasıl yedirileceğini ve Rekabet Kurulu’ndan gelecek onay sürecini takip ediyor.