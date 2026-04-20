Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş., (EUPWR) daha önce en uygun teklif verdiğini duyurduğu TEİAŞ ihalesinde yeni bir gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirketin 27 Mart 2026 tarihli açıklamasında, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından gerçekleştirilen "Güç Transformatörü Alımı" ihalesinde 19 adetlik kısım için en uygun teklifi verdiği ve ilk sırada yer aldığı duyurulmuştu.

8 ADET DAHA EKLENDİ

İlk açıklamanın ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Europower'ın en iyi ikinci teklifi verdiği 8 adetlik bölümün de şirkete verilmesine karar verildi.

Böylece toplam 50 adetlik ihalenin 27 adetlik kısmı Europower'a tahsis edildi.

SÖZLEŞME BEDELİ GÜNCELLENDİ

TEİAŞ İhale Komisyonu tarafından şirkete iletilen kesinleşme kararıyla birlikte işin toplam bedeli 987 milyon 370 bin TL olarak güncellendi.

Açıklanan tutarın, şirketin 2025 yılı hasılatının yaklaşık yüzde 7,5’ine karşılık geldiği belirtildi.

ÜRETİM BAĞLI ORTAKLIKTAN

İhaleye konu güç transformatörlerinin üretimi, Europower'ın yüzde 100 bağlı ortaklığı ve Girişim Elektrik A.Ş.’nin dolaylı iştiraki olan Europower World Enerji A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek.

Teslimat takviminin ise daha önce kamuoyuyla paylaşıldığı şekilde devam edeceği ifade edildi.