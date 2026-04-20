Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcılarına duyurdu. Şirket, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi tarafından düzenlenen tıbbi malzeme alımı ihalesini kazandı.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

İHALE TEKLİFİNİN TAMAMI KABUL EDİLDİ

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nin "2026 Yılı Kemoterapi Malzemeleri Alımı" konulu ihalesine yönelik verilen teklifin onaylandığı belirtildi.

İhale Süreci ve Detayları:

İhale Konusu: 2026 Yılı Kemoterapi Malzemeleri Alımı.

Teklif Tutarı: 30.337.715,00 TL.

Kaynak: Hissenet

MEDTR hisseleri günü yüzde 0,13'lük düşüş ile 30,02 TL'den kapattı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.