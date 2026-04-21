Piyasaların kalbi Orta Doğu’da atarken, altın yatırımcısı haftanın ikinci işlem gününe temkinli bir başlangıç yaptı.

Güvenli liman arayışındaki yatırımcılar, ateşkesin kalıcı olup olmayacağına odaklanmışken; gram ve ons altın fiyatları sabahın ilk ışıklarıyla birlikte netleşti.

Dünya piyasalarında altının kaderini belirleyen ons altın, güne 4.796,43 dolar seviyesinden merhaba dedi.

4.800 dolar psikolojik sınırına oldukça yakın seyreden ons birimindeki bu tablo, jeopolitik risklerin fiyatlar üzerindeki baskısını koruduğunu gösteriyor.

GRAM ALTIN 6.900 TL BARAJINDA

Döviz kurlarındaki hareketlilik ve ons altındaki seviyeler, yurt içinde gram altın fiyatlarını rekor seviyelerde tutmaya devam ediyor. İşte 21 Nisan 2026 Salı sabahı saat 07.10 itibarıyla güncel satış rakamları:

• Ons Altın: 4.796 dolar

• Gram Altın: 6.920 TL

• Çeyrek Altın: 11.461 TL

• Yarım Altın: 22.915 TL

• Tam Altın: 45.269 TL

• Cumhuriyet Altını: 45.620 TL

• Gremse Altın: 113.520 TL

YATIRIMCIYI NELER BEKLİYOR?

Piyasa analistlerine göre bugün altın fiyatlarındaki en büyük belirleyici İran - ABD hattından gelecek resmi açıklamalar olacak.

Ateşkesin uzatılması durumunda bir miktar gevşeme beklense de belirsizliğin sürmesi altındaki yukarı yönlü ivmeyi tetikleyebilir.

Vatandaşlar ve büyük yatırımcılar için "bekle-gör" stratejisinin hakim olduğu bu kritik günde, kuyumcularda ve dijital platformlarda işlem yoğunluğunun gün boyu devam etmesi bekleniyor.