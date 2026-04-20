Hafta sonu Orta Doğu’da tırmanan gerilimin enerji fiyatları üzerindeki etkisi ve enflasyon endişeleri, piyasalarda temkinli bir bekleyişe yol açarken altın fiyatlarında düşüş gözlemlendi.

Orta Doğu'daki enerji tedarik hatlarına yönelik risklerin artması ve çatışmaları sonlandırmaya yönelik diplomatik müzakerelerdeki belirsizlik, ons altını doğrudan etkiledi.

Güvenli liman arayışı sürse de enflasyon baskılarının yeniden gündeme gelmesi piyasada kısa vadeli bir kar realizasyonuna neden oldu.

20 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Haftanın açılışıyla birlikte iç piyasadaki altın türlerinde saat 07.20 itibarıyla oluşan rakamlar şu şekilde:

• Ons Altın: 4.792,23 dolar

• Gram Altın: 6.913,34 TL

• Çeyrek Altın: 11.373,00 TL

• Yarım Altın: 22.745,00 TL

• Tam Altın: 45.325,24 TL

• Cumhuriyet Altını: 45.283,00 TL

• Gremse Altın: 113.660,69 TL

YATIRIMCIYI NELER BEKLİYOR?

Yeni haftaya düşüşle başlayan altın, gram tarafında 6.913 TL seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor.

Yatırımcılar gün içerisinde küresel veri akışını ve Orta Doğu’dan gelecek diplomatik haberleri yakından takip edecek.

Özellikle ons altındaki 4.790 dolar seviyesinin kritik bir destek noktası olduğu belirtiliyor.