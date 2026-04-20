ABD ve İran arasındaki gerilim, askeri müdahalelerle sıcak çatışma boyutuna evrildi.

ABD’nin İran kargo gemisi Touska’ya ateş açmasının ardından, İran’ın ABD savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlediği bildirildi.

ABD Başkanı Trump, İran’ın ekonomik kaybına dikkat çekerek Çarşamba günü dolacak mühlet öncesi "Ya anlaşma, ya topyekûn yıkım" diyerek resti çekti.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise İran’a yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceği mesajını verdi.

YURT İÇİ GÜNDEM: EKONOMİ VE DÜZENLEMELER

Ekonomi yönetiminde ve piyasalarda bu hafta "bekle-gör" teması hakim:

• Kredi Kartı Düzenlemesi: BDDK, kredi kartı limitlerine yönelik teknik çalışmaların sürdüğünü ancak henüz alınmış yeni bir karar olmadığını belirterek spekülasyonlara son noktayı koydu.

• Kredi Notları: S&P Türkiye’nin notunu sabit tutarken, gözler 24 Nisan’da rapor yayımlayacak olan Scope Ratings’e çevrildi.

• Merkez Bankası: Piyasanın en önemli odak noktası olan politika faizi kararı çarşamba günü açıklanacak.

DÜNYA PİYASALARINDA SON DURUM

Çin Merkez Bankası, gösterge faiz oranlarını değiştirmeyerek istikrar mesajı verdi. Almanya’da bugün açıklanacak ÜFE verileri Avrupa kanadındaki enflasyon beklentileri için kritik öneme sahip.

ABD tarafında ise Fed Başkanı Powell’ın 15 Mayıs’ta sona erecek görev süresi öncesi yapacağı açıklamalar yakından takip ediliyor.

TAKİP EDİLMESİ GEREKEN VERİLER

• Borsa İstanbul: Küresel gerilimler ve veri akışının etkisiyle haftaya yatay bir açılış yapması öngörülüyor.

• Veri Takvimi: Yurt içinde mart ayı borç stoku verileri takip edilecek.

• Önemli Hatırlatma: Perşembe günü resmi tatil nedeniyle yurt içi piyasalar işleme kapalı olacak.

Yatırımcıların, özellikle Çarşamba günü açıklanacak faiz kararı ve ABD-İran hattındaki gelişmelere karşı temkinli duruşunu koruması bekleniyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

• ANELE – VBTS kapsamında şirket paylarına 18 Mayıs’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, kredili işlem yasağı da 18 Mayıs’a kadar uzatıldı.

• ARZUM & PSGYO & TEKTU – VBTS kapsamında şirket paylarına 18 Mayıs’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

• ALFAS – Şirketin, 43,2 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

• ANHYT – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 900 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

• A1CAP – Turkrating tarfından şirketin kredi notunun teyit edildiği açıklandı.

• ALVES – 147 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• AKSUE – Şirket kayıtlı sermaye tavanı 150 milyon TL’den 300 milyon TL ye yükseltilmesi Genel Kurul’da onaylandı.

• CRDFA – Turkrating tarafından şirketin kredi notlarının teyit edildiği açıklandı.

• CLEBI – Şirketin, yüzde 100 bağlı ortaklığı Çelebi Kargo Depolamayı devralması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

• DYOBY – 2,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

• DAGI – Muğla Marmaris’e şube açıldığı belirtildi.

• DGNMO – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun BBB+(tr)’den BB+(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

• EDATA – Osman Sungur ve Tahir Fatih Mutlu tarafından yüzde 63,85 oranındaki payların Osman Arıkan Nacar’a, Ali Göl’e ve İsmet Köksal’a devri kapsamında ön protokol imzalandığı açıklandı.

• EKGYO – Şirketin, 6 milyar TL tutarında uzun vadeli kredi temin ettiği açıklandı.

• ETILR – Ocak – Mart döneminde 1 franchise sözleşmesi imzalandığı, 3 franchise sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

• FORMT – Şirket tarafından, şirket alma görüşmeleri kapsamında üç şirketle görüştüğü açıklandı.

• FMIZP – Şirket tarafından küresel piyasa koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle içten yanmalı motorlara yönelik alüminyum piston talebinin ve siparişlerin azalması sonucu kapasite kullanım oranlarında düşüş yalandığı, bu kapsamda şirket ve şirket bağlı ortaklığı Federal Mogul Powertrain Otomotiv tarafından konsolidasyon kararı alındığı, İzmit fabrikasındaki piston üretiminin küçültülerek Arslanbey fabrikasına taşınacağı, İzmit’te kiralanan alan için kira sözleşmesinin 2027 yılında sona erdirileceği ve yüksek maliyet gerektiren deprem güçlendirme yatırımının yapılmayacağı, boşalacak İzmit tesisinin satış dahil en uygun şekilde değerlendirilmesinin planlandığı, yer ihtiyacı kapsamında pim üretim tesisi de Sapanca’daki yeni kiralanacak alana taşınarak faaliyetlerine devam edileceği açıklandı.

• GESAN – Şirketin, KCETAŞ tarafından gerçekleştirilen ihalede 64,2 milyon TL bedelle birinci olduğu açıklandı.

• INGRM – Şirkete Dell Technologies tarafından ödül verildiği açıklandı.

• KUTPO – İstanbul Bağcılar’daki 93.831 m 2 ’lik dükkanın 247 milyon TL’ye alındığı açıklandı.

• KAREL – 91 gün vadeli 615 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• KONTR – Ömer Ünsalan ve Sami Aslanhan tarafından 78.518.092 adet payın pay başına 10,00 TL fiyattan satışının gerçekleştiği açıklandı.

• KRTEK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 3 miyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.

• MARTI – Şirket ile DenizBank ve Deniz Faktoring arasındaki yeniden yapılandırma sözleşmesi kapsamında Martı Resort Otel ve La Perla Otel'e ilişkin taşınmaz geri alım haklarındaki sözleşmenin 5. yılına karşılık gelen ilk taksit ödemesinin 22,4 milyon dolar olarak ödendiği açıklandı.

• NATEN – Yusuf Şenel ve Naturel Holding tarafından toplam 61.875.000 adet payın TAS’ta pay başına 8,00 TL fiyattan satışı kapsamında Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• NATEN – İki yatırımcı tarafından 61.875.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• QNBTR – Yurt dışında 369 gün vadeli 10 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• QNBTR – Yurt dışında 369 gün vadeli 25 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• POLHO – Şirketin hakim ortağı Bitlis Ailesi ile Corex arasında yapılan pay devri anlaşması kapsamında, şirketin bazı operasyonda kullanılmayan taşınmazlarının değerleme sonucunda belirlenen tutar üzerinden Bitlis Ailesi’ne devredilmesinin kararlaştırılması ardından İstanbul Pendik, İstanbul Kağıthane, Kocaeli Gebze Çiftlik ve Aydın Karacasu’daki taşınmazlarını 6,0 milyar TL’ye satıldığı açıklandı.

• ROYAL – Şirketin, mahkeme kararıyla Hazine’ye devredildiği ve Yargıtay tarafından kararın kesinleşmesi ile şirketin tüm mal, hak ve varlıkları TMSF tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük kapsamında satılarak şirketin ticari faaliyetlerinin sonlandırıldığı, şirket paylarının borsada işleme kapatılmış kapatıldığı açıklandı.

• ROYAL – Şirket paylarının Borsa kotundan çıkarıldığı açıklandı.

• SAHOL – Şirketin, CFRSA’daki yüzde 57,12’lik paylarının tamamının, Carrefour Nederland BV.’nin yüzde 32,16’lık paylarıyla birlikte, Yeni Mağazacılık’a devri konusunda sözleşme imzalandığı, şirket değerinin 325 milyon dolar üzerinden belirleneceği ve net borç ve işletme sermayesine göre düzeltme yapılması kapsamında SAHOL’e ek yükümlülük olabileceği açıklandı.

• ULUSE – Rekabet Kurulu tarafından şirkete 19,3 milyon TL idari para cezası verildiği açıklandı.

• UCAYM – Şirket ile ile Ic İçtaş – Ic İçmak – YapıTürk Konut Adi Ortaklığı arasında imzalanan Denizkoru Boğaz & Orman Konut projesine ait Elektrik ve Mekanik Tesisat İşleri Sözleşmesi kapsamında Faz – 1 etabı için 107,6 milyon TL’lik avansın tahsilatının tamamlandığı açıklandı.

• VSNMD – Şirket tarafından Adana Yüreğir’deki Kalker Ocağı'na ilişkin işletme izni başvuru sürecinin başlatıldığı açıklandı.

• YGGYO – Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Proen’in sermayesinin artırıldığı açıklandı.

• YKBNK – Yurt dışında 367 gün vadeli 22 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• YKBNK – Yurt dışında 369 gün vadeli 30 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

• AVPGY – Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya tarafından 55,45 – 55,65 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı yüzde 24,47’ye yükseldi.

• ARZUM – Ali Osman Kolbaşı tarafından 2,90 – 3,00 TL fiyat aralığından 17.940.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 6,53’e geriledi.

• ARZUM – Zeynep Figen Peker tarafından 2,90 – 2,98 TL fiyat aralığından 17.940.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,43’e geriledi.

• ARZUM – Rengin Yağan tarafından 3,37 TL fiyattan 500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,83’e geriledi.

• ARZUM – Rengin Yağan tarafından 2,96 – 2,98 TL fiyat aralığından 2.400.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 3,43’e geriledi.

• ALVES – Bank of America Corporation tarafından 3,75 – 3,87 TL fiyat aralığından 16.956.116 adet alış ve 22.660.353 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,99’a geriledi.

• ENKAI – Yönetim Kurulu Başkanı Agah Mehmet Tara tarafından 102,80 – 104,50 TL fiyat aralığından 225.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,29’a yükseldi.

• KGYO – Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal tarafından 10,52 TL fiyattan 9.975.171 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 61,63’e geriledi.

• NATEN – Pay geri alım programının sonlandırıldığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

• QNBFK – şirket sermayesinin 2 milyar TL’den yüzde 25 oranında bedelli olarak 5000 milyon TL artışla 2,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 23.219 adet pay Borsa Birincil Piyasa’da satılarak sermaye artırımı tamamlandı.