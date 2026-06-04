Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT), yüzde 900 oranında bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, mevcut 100 milyon TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı özkaynaklar içerisinde yer alan enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak üzere 900 milyon TL artırılarak 1 milyar TL'ye çıkarılması planlanıyor.

Yönetim Kurulu'nun 2 Haziran 2026 tarihli kararı doğrultusunda yapılan başvuruda, ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinin tadili talep edildi.

SERMAYE 10 KATINA ÇIKACAK

Başvurunun SPK tarafından onaylanması halinde şirketin çıkarılmış sermayesi:

100 milyon TL'den

1 milyar TL'ye yükselecek.

Bu da sermayenin 10 katına çıkması anlamına geliyor.

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100 LOTU OLAN YATIRIMCI KAÇ LOTA ULAŞACAK? ÖRNEK LOT HESABI

Yüzde 900 bedelsiz sermaye artırımlarında yatırımcıların elindeki her 1 lot için 9 lot yeni pay verilir.

100 lotu olan yatırımcı → 1.000 lota ulaşacak

250 lotu olan yatırımcı → 2.500 lota ulaşacak

500 lotu olan yatırımcı → 5.000 lota ulaşacak

1.000 lotu olan yatırımcı → 10.000 lota ulaşacak

2.000 lotu olan yatırımcı → 20.000 lota ulaşacak

5.000 lotu olan yatırımcı → 50.000 lota ulaşacak

10.000 lotu olan yatırımcı → 100.000 lota ulaşacak

YENİ PAY DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Şirket açıklamasına göre bedelsiz sermaye artırımı kapsamında;

18 milyon TL nominal değerli A Grubu,

18 milyon TL nominal değerli B Grubu,

864 milyon TL nominal değerli C Grubu

olmak üzere toplam 900 milyon TL nominal değerli yeni pay ihraç edilecek.

Şirket, söz konusu sermaye artırımı için SPK'ya 4 Haziran 2026 tarihinde resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.