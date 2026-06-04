Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde genel kurulda alınan kâr payı dağıtım kararını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun nakit temettü dağıtımına ilişkin teklifi olağan genel kurul toplantısında ortakların onayından geçti.

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TEMETTÜ ÖDEMESİ 1 TEMMUZ'DA

Genel kurulda kabul edilen karar kapsamında Kocaer Çelik, 1 Temmuz 2026 tarihinde hak kullanımına başlanmak üzere hisse başına brüt 0,1697127 TL, net 0,1442557 TL nakit temettü dağıtacak.

Böylece şirket pay sahipleri, belirlenen tarihte temettü almaya hak kazanacak.

KCAER hisselerinde temettü dağıtımına ilişkin genel kurul onayının ardından yatırımcılar ödeme takvimini yakından takip ediyor.

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