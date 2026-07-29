Temmuz ayının son halka arzlarından olan Metgün Enerji (METEN) tavan serisini ikinci güne taşıdı. METEN'den alım-satım yapan aracı kurumlar belli oldu.
Borsa İstanbul'da işlem görmeye yeni başlayan Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) hisseleri yatırımcısından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Temmuz ayı halka arzları arasında yer alan şirketin payları, ikinci işlem gününde de tavan fiyata ulaştı.
Halka arzda 20,00 TL fiyattan satışa sunulan METEN payları, ikinci işlem gününde de yükselişini sürdürerek 24,20 TL seviyesine çıktı.
EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR
29 Temmuz tarihli verilere göre, ilk 5 aracı kurumun toplam alımı 558 milyon 27 bin lot, satışı ise 464 milyon 436 bin lot oldu. Böylece ilk 5 kurumun net alımı 93 milyon 591 bin lot olarak gerçekleşti.
|Aracı Kurum
|Net Lot
|Global
|139.395
|Deniz Yatırım
|138.778
|Tera Yatırım
|119.352
|Şeker Yatırım
|81.198
|Tacirler Yatırım
|79.304
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIŞ YAPAN KURUMLAR
|Aracı Kurum
|Net Lot
|Ziraat Yatırım
|-135.723
|Vakıf Yatırım
|-87.702
|İş Yatırım
|-83.621
|Garanti BBVA Yatırım
|-79.618
|Midas
|-77.772
METEN hisselerinde ikinci işlem gününde de devam eden tavan serisi, yatırımcı ilgisinin güçlü seyrini koruduğunu gösterirken, işlem hacmi ve aracı kurum dağılımı piyasada yakından takip edildi.
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