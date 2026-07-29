Borsa İstanbul'da işlem görmeye yeni başlayan Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) hisseleri yatırımcısından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Temmuz ayı halka arzları arasında yer alan şirketin payları, ikinci işlem gününde de tavan fiyata ulaştı.

Halka arzda 20,00 TL fiyattan satışa sunulan METEN payları, ikinci işlem gününde de yükselişini sürdürerek 24,20 TL seviyesine çıktı.

EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR

29 Temmuz tarihli verilere göre, ilk 5 aracı kurumun toplam alımı 558 milyon 27 bin lot, satışı ise 464 milyon 436 bin lot oldu. Böylece ilk 5 kurumun net alımı 93 milyon 591 bin lot olarak gerçekleşti.

Aracı Kurum Net Lot Global 139.395 Deniz Yatırım 138.778 Tera Yatırım 119.352 Şeker Yatırım 81.198 Tacirler Yatırım 79.304

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPAN KURUMLAR

Aracı Kurum Net Lot Ziraat Yatırım -135.723 Vakıf Yatırım -87.702 İş Yatırım -83.621 Garanti BBVA Yatırım -79.618 Midas -77.772

METEN hisselerinde ikinci işlem gününde de devam eden tavan serisi, yatırımcı ilgisinin güçlü seyrini koruduğunu gösterirken, işlem hacmi ve aracı kurum dağılımı piyasada yakından takip edildi.

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