Borsa İstanbul'da halka açık şirketlerin genel kurul takvimi işlemeye devam ediyor. 5 Haziran 2026 Cuma günü 7 şirket, olağan genel kurul toplantılarında hissedarlarıyla bir araya gelecek.

Genel kurullarda şirketlerin 2025 yılı faaliyet sonuçlarının görüşülmesinin yanı sıra, yönetim kurullarının kâr dağıtımına ilişkin teklifleri de ortakların onayına sunulacak. Bu nedenle yatırımcılar, özellikle temettü gündemlerini yakından takip ediyor.

YARIN GENEL KURULA GİDECEK ŞİRKETLER

5 Haziran Cuma günü olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirecek şirketler şunlar:

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY)

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ)

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET)

İmaş Makina Sanayi A.Ş. (IMASM)

Özsu Balık Üretim A.Ş. (OZSUB)

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. (OZYSR)

Selva Gıda Sanayi A.Ş. (SELVA)

Yatırımcılar, genel kurullardan çıkacak temettü kararları ve diğer önemli gündem maddelerine ilişkin açıklamaları yakından izlemeyi sürdürüyor.

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