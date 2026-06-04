Aracı kurumların Borsa İstanbul şirketlerine yönelik hedef fiyat güncellemeleri sürüyor. Son olarak QNB Invest, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) hisseleri için hazırladığı araştırma raporunda hedef fiyat ve tavsiye değişikliğine gitti.

Kurum, Tüpraş hisseleri için daha önce 250 TL olarak belirlediği hedef fiyatı 320 TL'ye yükseltti. Ayrıca hisseye ilişkin tavsiyesini "nötr"den "endeks üstü getiri" seviyesine revize etti.

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