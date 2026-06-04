BDDK verilerine göre bankacılık sektöründe kredi hacmi yükselişini sürdürdü. Toplam krediler 25,9 trilyon TL'yi aşarken, bireysel ve kurumsal kredi kartı bakiyelerinde artış devam etti. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hacmindeki gerileme ise sürdü.

Açıklanan verilere göre sektörün toplam kredi hacmi bir haftada yaklaşık 121 milyar TL artarak 25 trilyon 927,5 milyar TL seviyesine yükseldi.

Kredi kalemlerinde genel yükseliş eğilimi devam ederken, tüketici kredileri 3 trilyon 243,1 milyar TL'ye ulaştı. Bireysel kredi kartı bakiyeleri ise 3 trilyon 174,7 milyar TL seviyesine çıktı.

KURUMSAL KREDİ KARTLARINDA 1 TRİLYON TL EŞİĞİ AŞILDI

Ticari ve diğer kredilerin toplam büyüklüğü 19 trilyon 509,6 milyar TL olurken, taksitli ticari krediler 4 trilyon 22,7 milyar TL olarak kaydedildi.

Kurumsal kredi kartı hacmi ise yükselişini sürdürerek 1 trilyon 1,3 milyar TL'ye ulaştı ve ilk kez 1 trilyon TL seviyesinin üzerine çıktı.

Öte yandan takipteki alacaklar da artış göstererek 723,9 milyar TL seviyesine yükseldi.

MEVDUATLAR ARTARKEN KKM GERİLEDİ

Bankacılık sektöründe toplam mevduat hacmi 29 trilyon 558,4 milyar TL'ye yükselirken, toplam menkul kıymetler büyüklüğü 7 trilyon 547,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları'nda (KKM) ise düşüş eğilimi devam etti. KKM büyüklüğü haftalık bazda 72 milyon TL azalarak 312 milyon TL seviyesine geriledi.

DÖVİZ POZİSYONU VE ÖZKAYNAKLAR GÜÇLENDİ

Sektörde gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 10 trilyon 437,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, bankalarda saklanan menkul değerlerde hem yurt içi hem de yurt dışı yerleşikler tarafında düşüş kaydedildi.

Yabancı para pozisyonlarında bilanço içi açık pozisyon 2 trilyon 156,5 milyar TL seviyesine gerilerken, bilanço dışı fazla pozisyon 2 trilyon 225,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık sektörünün net genel döviz pozisyonu ise 68,82 milyar TL oldu.

BDDK verilerine göre sektörün yasal özkaynakları da artışını sürdürerek 5 trilyon 640,1 milyar TL seviyesine yükseldi.